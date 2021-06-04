Payitaht neden final yaptı? Payitaht neden bitti? Şeklindeki sorular izleyicisi tarafından merak konusu oldu. Başrolünü Bülent İnal ve Özlem Conker'in paylaştığı Payitaht Abdülhamid dizisi 154. son bölümü ile seyircisine veda edecek.

PAYİTAHT NEDEN FİNAL YAPIYOR?

5 sezondur izleyicisi ile buluşan Payitaht Abdülhamid dizisi gerçek hayattan uyarlanan bu öykünün sona ermesi sebebiyle final yapıyor.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

I. Abdülhamid: Bülent İnal

Saliha Sultan: Vildan Atasever

Tahsin Paşa: Bahadır Yenişehirlioğlu

Naime Sultan: Duygu Gürcan

Rus Sefiri: Cem Uras

Mahmud Celâleddin Paşa: Hakan Boyav

Prens Sabahaddin: Kaan Turgut

Kristaphor Mikaelyan (Mika): Hakan Bilgin

Manyasizade Refik Bey: Ali Buhara Mete

Ali Osman: Arben Akış

Tüfekçi Tahir Paşa: Burak Ergün

Fehime Sultan: Elif Özkul

Hatice Sultan: Gözde Kaya

Emanuel Karasu: Ali Nuri Türkoğlu

Ahmet Celalettin: Paşa Cem Uçan

Avlonyalı Mehmed Ferid Paşa: Yılmaz Meydaneri

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 154. FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Reval görüşmeleri sonrasında Rumeli'de isyan başlar. Sultan Abdülhamid'in isyanı durdurma çabaları yetersiz kalır. Karaso ve Prens Sebahattin, faaliyetlerini devam ettirebilmek için Paris'e yerleşirler. Sultan Abdülhamid sürpriz bir ismi vazifeden azleder. Bildiklerini anlatmasın diye Aliye'nin ölüm emri verilir. Mary hatalarını telafi etmeye çalışırken katil olur.