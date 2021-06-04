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Payitaht neden bitti? Payitaht 154. final bölümünde neler oldu?

Payitaht neden bitti? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Payitaht dizisi bu akşam 154. bölümü ile ekranlara veda edecek. Peki, Payitaht final bölümünde neler olacak?

Payitaht neden bitti? Payitaht 154. final bölümünde neler oldu?

Payitaht neden final yaptı? Payitaht neden bitti? Şeklindeki sorular izleyicisi tarafından merak konusu oldu. Başrolünü Bülent İnal ve Özlem Conker'in paylaştığı Payitaht Abdülhamid dizisi 154. son bölümü ile seyircisine veda edecek.

PAYİTAHT NEDEN FİNAL YAPIYOR?

5 sezondur izleyicisi ile buluşan Payitaht Abdülhamid dizisi gerçek hayattan uyarlanan bu öykünün sona ermesi sebebiyle final yapıyor.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

I. Abdülhamid: Bülent İnal
Saliha Sultan: Vildan Atasever
Tahsin Paşa: Bahadır Yenişehirlioğlu
Naime Sultan: Duygu Gürcan
Rus Sefiri: Cem Uras
Mahmud Celâleddin Paşa: Hakan Boyav
Prens Sabahaddin: Kaan Turgut
Kristaphor Mikaelyan (Mika): Hakan Bilgin
Manyasizade Refik Bey: Ali Buhara Mete
Ali Osman: Arben Akış
Tüfekçi Tahir Paşa: Burak Ergün
Fehime Sultan: Elif Özkul
Hatice Sultan: Gözde Kaya
Emanuel Karasu: Ali Nuri Türkoğlu
Ahmet Celalettin: Paşa Cem Uçan
Avlonyalı Mehmed Ferid Paşa: Yılmaz Meydaneri

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 154. FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Reval görüşmeleri sonrasında Rumeli'de isyan başlar. Sultan Abdülhamid'in isyanı durdurma çabaları yetersiz kalır. Karaso ve Prens Sebahattin, faaliyetlerini devam ettirebilmek için Paris'e yerleşirler. Sultan Abdülhamid sürpriz bir ismi vazifeden azleder. Bildiklerini anlatmasın diye Aliye'nin ölüm emri verilir. Mary hatalarını telafi etmeye çalışırken katil olur.

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