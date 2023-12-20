Paylaşımlı araç pazarı 5 katına çıkabilir Bundan 2 yıl önce Getir tarafından satın alınan mobilite şirketi MOOV, bu işlemin ardından yoluna GetirAraç olarak devam ediyor. 2023'ü 5 milyon kez kiralama ile kapatmaya hazırlanan şirketin, yıl içinde bin adet yeni otomobille filosunu gençleştirdiği ve araç parkını 4 bin otomobile taşıdığı açıklandı. GetirAraç Yönetim Kurulu Üyesi Çağlar Ergin, "2021 yılında, MOOV'un yüzde 75 hissesini Anadolu Grubu'ndan satın almıştık. Getir'in teknolojisi ve edindiğimiz kullanım verileri temelinde hayata geçirdiğimiz geliştirmeler sayesinde, GetirAraç kullanıcıya daha yakın ve daha güvenli" dedi. GetirAraç CEO'su Emre Ayyıldız da, Türkiye'de paylaşımlı araç sayısının yaklaşık 10 bin adet seviyesinde olduğunu, fakat 50 bin araçlık potansiyel bulunduğunu vurguladı

Bundan 2 yıl önce Anadolu Grubu bünyesindeki mobilite şirketi Moov'un yüzde 75'ini 23 milyon dolara satın alan Getir, adını GetirAraç olarak değiştirdiği şirketi yeniden yapılandırmıştı.

Yapılan açıklamaya göre, 2023'te bin yeni aracı filosuna katarak araç parkını 4 bin otomobile çıkaran GetirAraç, yılı 5 milyon kez kiralama ile kapatmaya hazırlanıyor.

Hissedar yapısı değişen GetirAraç'ın son 2 geldiği noktayı değerlendiren GetirAraç Yönetim Kurulu Üyesi Çağlar Ergin, "2021 yılında, MOOV'un yüzde 75 hissesini Anadolu Grubu'ndan satın almıştık. Bir uyum ve dönüşüm sürecinden sonra Getir'in teknolojisi ve edindiğimiz kullanım verileri temelinde hayata geçirdiğimiz geliştirmeler sayesinde GetirAraç artık kullanıcısına daha yakın ve daha güvenli" ifadelerini kullandı.

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GetirAraç'ın 2023 yılı sonu itibarıyla İstanbul ve İzmir'de hizmet verdiğinin altını çizen Ergin, "2023'te filomuzu yenileyerek kullanıcılarımıza daha konforlu, daha verimli ve daha yeni otomobiller sunmaya başladık. Verimliliğe dair hayata geçirdiğimiz uygulamalarla işletme sürdürülebilirliğimizi geliştirdik. Önümüzdeki dönemde, kullanım verileri temelinde geliştirdiğimiz çözümlerle büyümeye devam etmeyi hedefliyoruz" dedi.

GetirAraç Yönetim Kurulu Üyesi Çağlar Ergin ve GetirAraç CEO'su Emre Ayyıldız

'İSTANBUL'DAKİ ARAÇ SAYISI 5 YILDA YÜZDE 25 ARTTI'

Daha önce Anadolu Grubu bünyesinde Garenta, ikinciyeni.com ve Moov Genel Müdürü olarak görev yapan, Getir'in Moov'u satın alması sonrası ise kariyerine GetirAraç CEO'su olarak devam eden Emre Ayyıldız da, şehir yaşantısında değişen mobilite ihtiyacını karşılamak üzere çalıştıklarını ifade etti.

Ayyıldız, "Kentlerde ulaşımı olumsuz etkileyen birçok faktörle karşı karşıyayız. Bunlardan biri de araç yoğunluğu. TÜİK rakamlarına göre bu yılın ekim ayı itibarıyla sadece İstanbul'da 3.5 milyon otomobil bulunuyor. 5 yıl önce bu rakam 2.8 milyon adet seviyesindeydi. Sadece 5 yıl içinde araç sayısının dörtte bir oranında arttığı bu tablo, trafik yoğunluğunun mevcut çözümlerle kolay aşılamayacağını açıkça ortaya koyuyor. GetirAraç ile bu soruna farklı bir çözüm bulma niyetindeyiz" dedi.

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Araştırmaların araç paylaşımının, araç sahibi olma ihtiyacını azalttığını gösterdiğine de değinen Ayyıldız, "Daha az otomobil, daha az karbon salımı ve daha az yakıt tüketimi anlamına geliyor. Ayrıca park halindeki araç sayısındaki azalma, şehirlerdeki yaşam ve dinlenme alanları için daha fazla yer kalması demek. Bu aynı zamanda daha az otomobil ithalatı, dolayısıyla daha az dış ticaret açığı da demek diye konuştu.

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ 10 BİN ARAÇ

2023 yılında uygulama üzerinden 5 milyon defa kiralama yapıldığının altını çizen Ayyıldız, "Üye sayımızı 2.5 milyonun üzerine çıkarttık" bilgilerini paylaştı.

GetirAraç CEO'su Emre Ayyıldız'ın verdiği bilgiye göre, Türkiye'de paylaşımlı araç sayısı yaklaşık 10 bin adet seviyesinde. Bu araçların tamamına yakını ise İstanbul ve İzmir'de hizmet veriyor.

Paylaşımlı araç pazarında Türkiye'nin potansiyelin 50 bin araç olduğunu kaydeden Ayyıldız, pazar bu rakama ulaşmadan yeni kentlere açılmayacaklarının da altını çizerek, "Türkiye'de araç paylaşım modelinde henüz açığa çıkmamış bir potansiyel olduğunu görüyoruz. GetirAraç olarak hedefimiz bu potansiyele erişerek bu faydaları büyütmek" dedi.