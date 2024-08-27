Pazar günü berberler kapalı, kuaför ve güzellik salonları açık olacak

Ticaret Bakanlığı'nın aldığı kararla; berberler, güzellik salonları ve kuaförlerin haftada 1 gün kapalı olmasına ilişkin uygulamadan güzellik salonları ve kuaförlerin muaf tutulacağı açıklandı.

Berberlerin ise pazar günü kapalı olmaya devam edeceği belirtildi. Ayrıntıları Habertürk TV Muhabiri Buse Gençtürk aktardı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Uygulamanın başladığı tarihten bugüne kadar kadın kuaförleri ile güzellik salonlarının, kapalı olunan günlerde düğün, nişan ve benzeri organizasyonlar özelinde belirlenen istisnalardan yeterince faydalanamadığı ve bunun sonucunda tüketicilerin hizmet almasında zorluklar yaşandığı görülmüştür. Ayrıca, ülkemizin hemen her bölgesinde turizm sezonunun farklı mevsimlerde yaşandığı ve ilgili işletmelerin kapanmasının turizm potansiyelini de sınırlandırabileceği değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda Bakanlığımızca; berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren haftada 1 gün kapanmasına ilişkin uygulamadan kadın kuaförleri ile güzellik salonlarının muaf tutulmasına karar verilmiştir."

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Buna göre; berberler pazar günü kapalı olmaya devam edecek. Fakat kuaför ve güzellik salonu işletmeleri pazar günü açık olacak ve hangi gün izin yapacağını kendisi belirleyebilecek.

BERBER VE KUAFÖRLERİN HAFTADA 1 GÜN KAPALI OLMASINA YÖNELİK UYGULAMA

Ticaret Bakanlığı, berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olması uygulamasının 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girdiğini ifade etmişti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, sektör paydaşları tarafından Bakanlığa iletilen talep ve öneriler titizlikle değerlendirilerek, ülke genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması yönünde 18 Ağustos 2022 tarihinde karar alındığı anımsatılmıştı.