Pazara dalacak aracı durdurdu!

Mersin'de el freni çekilmediği için hızla hareket etmeye başlayan ve caddeyi geçen otomobili, o sırada durakta bulunan taksici Sinan Çelik durdurdu.

İHA'nın haberine göre balık pazarında yemek yiyen insanların olduğu yere doğru giden otomobili durduran Çelik'in o anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün merkez Mezitli ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüsünün el frenini çekmeden indiği otomobil, hareket etti. Akan trafikte caddeyi aşan otomobil, hızlandı. Kaldırıma çıkıp taksi durağı önünden geçen otomobil balık pazarının olduğu bölgeye doğru gitmeye başladı. Önünden geçen otomobili durdurmak için ani bir hareket yapan ticari taksi şoförü Sinan Çelik, sağ ön kapısına ulaşıp içine binerek freni çekip durdurdu.

O ANLAR KAMERADA

Herhangi bir kaza yaşanmadan sonlanan olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin akan trafikten caddeyi geçmesi ve Çelik'in önünden geçmesi yer aldı. O sırada Çelik'in oturduğu yerden hızla kalkarak kapıyı açıp otomobile binip durdurması da görüntülere yansıdı. Görüntülerde araç sahibinin de arkadan gelme anı yer aldı.