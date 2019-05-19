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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Pazartesi günü okullar tatil mi? 20 Mayıs 2019'da okullar açık mı?

Pazartesi günü okullar tatil mi? Sorusu merak konusu oldu. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olmasının nedeniyle öğrenci ve vatandaşlar 20 Mayıs 2019'da okulların tatil olup olmadığını merak ediyor.

Pazartesi günü okullar tatil mi

Pazartesi günü okullar tatil mi merak konusu oldu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 19 Mayıs günü tüm yurtta Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Okullarda günler öncesinde çeşitli etkinlikler için hazırlanıyor ve gerçekleştiriliyor. Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde resmi tatil sayılan 19 Mayıs bu yıl pazar gününe denk geldi. Peki, 20 Mayıs 2019'da okullar açık olacak mı?

PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

20 Mayıs 2019 Pazartesi günü okullar eğitim ve öğretim hayatına devam edecek.

PAZARTESİ GÜNÜ ULAŞIM ÜCRETSİZ OLACAK MI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nda alınan kararla vatandaşlar 19 Mayıs günü toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanacak. Sabah saatlerinde başlayan uygulama, seferler bitene kadar devam edecek. 20 Mayıs 2019 Pazartesi günü ulaşım ücretli haline geri dönecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

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