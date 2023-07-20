Üniversitelerin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık PDR Bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları
YKS sınav sonuçlarının 20 Temmuz'da ÖSYM tarafından açıklanmasının ardından gözler PDR Bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarına çevrildi. Adaylar YKS tercih işlemlerini PDR Bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları ışığında 27 Temmuz ile 5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirecekler. İşte 2023 il il Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık PDR Bölümü taban puanları...
PDR Bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından araştırılmaya başlandı. 17 ve 18 Haziran'da gerçekleştirilen üniversite sınavının ardından YKS sınav sonuçları sorgulama ekranı 20 Temmuz'da ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı. Adayların tercih süreci 27 Temmuz'da başlayacak ve 5 Ağustos'ta sona erecek. En çok tercih edilen bölümlerden biri olan PDR Bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları sorgulanıyor. İşte 2023 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık PDR Bölümü devlet ve özel üniversitelerin taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları...
YKS2023 PDR BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI AÇIKLANDI MI?
2023 YKS üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz açıklanmadı. Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından belli olacak.
YKS sonuçları açıklanmasıyla birlikte ÖSYM tarafından yayımlanacak olan YKS tercih kılavuzunda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı puanlar yer alacak.