PEAKY BLİNDERS DİZİSİ KONUSU

1. Dünya Savaşı esnasında devlete karşı birçok bahis çetesi, komünist partileri İngiltere’de adından söz ettirmiştir. Bunlardan birisi olan Peaky Blinders aile çetesi bahis, yasadışı işler ve at yarışçılığı gibi işler yapmaktadır. Çete aile üyelerinden oluşan günümüz mafyaları gibidir bu nedenle söz sahibi ve adını duyurmuş bir çetedir. Adını giderek büyüten çete ilerleyen zamanlarda büyük bir şirket olmuş ve devletle çalışmaya başlamıştır. Aynı zamanda ailenin başına gelen trajik olayları konu alan dizi o dönemlerde devletin halk üzerinde ki etkilerini de konu almıştır.