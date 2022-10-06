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Peaky Blinders'ın filmi geliyor! İşte vizyona giriş tarihi!

Yabancı diziler arasında efsaneler arasında yerini alan Peaky Blinders dizisi 6. Sezon ile final yapmıştı. Dizinin hayranları final yapmasına üzülmüş ve hikayenin devam etmesini umut etmişti.

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  • Film oluyor! Peaky Blinders'ın filmi geliyor! Peaky Blinders devam edecek mi? Peaky Blinders film mi oluyor?

    2013 YILINDA VİZYONA GİRMİŞTİ

    Dizinin yaratıcılarından olan Steven Knight uzun bir film senaryosu oluşturduğunu duyurarak hayranlarını sevindirdi.

    Dizi ilk defa 2013 yılında seyirciyle buluşmuş ve adından söz ettirmeyi başarmıştı. 2022 yılında 6. Sezonunuyla final yapan dizinin uzun soluklu filminin nasıl olacağı ise merakla bekliyor.
  • Film oluyor! Peaky Blinders'ın filmi geliyor! Peaky Blinders devam edecek mi? Peaky Blinders film mi oluyor?

    Senarist Steven Knight’ın yaptığı açıklamalara göre film henüz yazım aşamasında. Yazım aşaması bitirildikten sonra yine Londra’nın Birmingham bölgesinde çekimlerin yapılması planlanıyor.

    Dizideki karakter yapıları her ne kadar kurgu olsa da Peaky Blinders adını gerçek hayatta yaşamış isimli bir çeteden alıyor.
  • Film oluyor! Peaky Blinders'ın filmi geliyor! Peaky Blinders devam edecek mi? Peaky Blinders film mi oluyor?

    FİLM ÇEKİMLERİ NE ZAMAN TAMAMLANACAK?

    Knight filmi gerçek Blinderların yaşadığı yerde çekmeyi planlıyor. Ayrıca şunları da ekledi; “Digbeth ve Small Heat’teki stüdyolara bakıyorım. Böylece gerçek Peaky Blinderların eve dönüşü gibi olacak” dedi.

    Filmde baş rolde yine Cillian Murphy’nin yer alması beklenirken kadroya yeni isimler de katılacak. Knight filmi 18 ayda tamamlamak istediğini belirtti.

    Dizi 2018 yılında BAFTA’da “En İyi Drama Dizisi” ödülün sahibi olmuştur.
  • Film oluyor! Peaky Blinders'ın filmi geliyor! Peaky Blinders devam edecek mi? Peaky Blinders film mi oluyor?

    PEAKY BLİNDERS DİZİSİ KONUSU

    1. Dünya Savaşı esnasında devlete karşı birçok bahis çetesi, komünist partileri İngiltere’de adından söz ettirmiştir. Bunlardan birisi olan Peaky Blinders aile çetesi bahis, yasadışı işler ve at yarışçılığı gibi işler yapmaktadır. Çete aile üyelerinden oluşan günümüz mafyaları gibidir bu nedenle söz sahibi ve adını duyurmuş bir çetedir. Adını giderek büyüten çete ilerleyen zamanlarda büyük bir şirket olmuş ve devletle çalışmaya başlamıştır. Aynı zamanda ailenin başına gelen trajik olayları konu alan dizi o dönemlerde devletin halk üzerinde ki etkilerini de konu almıştır.

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