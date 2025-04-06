Pedro Malheiro: Arka arkaya 2 gol olunca işler zorlaştı
Trabzonspor'un sağ beki Pedro Malheiro, 4-1 yenildikleri Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada, "Arka arkaya 2 gol olunca işler zorlaştı" dedi.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe'ye 4-1 yenilen Trabzonspor'un oyuncularından Pedro Malheiro, karşılaşmayı değerlendirdi.
"HAFTA BOYUNCA ÇALIŞTIK"
Mücadelede 90 dakika sahadan kalan Malheiro, "Pedro Malheiro: "Maça iyi başladık. Hafta boyunca çalıştığımız şeyleri sahaya iyi yansıttık. İyi bir takıma karşı oynadık. İlk yarıyı önde bitirdik. İkinci yarının ilk 10-15 dakikası zor olacağını biliyorduk, iyi bir takıma karşı oynuyoruz.
"ARKA ARKAYA YEDİĞİMİZ İKİ GOL İŞİMİZİ ZORLAŞTIRDI"
Fenerbahçe'nin ikinci yarıda bulduğu gollerle maçın kendileri adına zora girdiğini belirten Malheiro, "Fenerbahçe, arka arkaya 2 gol olunca işler zor gitmeye başladı. İyi çalıştık. Belki bugün kaybettik ama bundan öğrenip kullanacağımız şeyler olacaktır. İyi yolda olduğumuzu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Trabzsonsporlu sağ bekin 26 lig maçında 4 gol 3 asisti bulunuyor.