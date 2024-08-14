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        Haberler Bilgi Ekonomi Pegasus indirimli bilet kampanyası başlattı! Pegasus bilet kampanyası nerelerde geçerli ve ne zaman bitiyor?

        Pegasus indirimli bilet kampanyası başlattı! Pegasus bilet kampanyası nerelerde geçerli ve ne zaman bitiyor?

        Pegasus Hava Yolları, sosyal medya hesabından paylaştığı bir gönderiyle indirimli bilet kampanyası başlattığını duyurdu. Ağustos kampanyası dahilinde seçili yurt dışı biletleri 9 Euro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. İşte, Pegasus bilet indirimi kampanyasının tüm detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2024 - 10:30 Güncelleme: 14.08.2024 - 10:30
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        Pegasus Hava Yolları, indirimli bilet kampanyası başlattı. Şirket tarafından yapılan sosyal medya paylaşımına göre, seçili yurt dışı biletler; 9 Euro ve vergi ücreti olarak satışa çıkıyor. 200 bin koltuk ile sınırlı olan kampanyada, biletlere şirketin web sitesi ve mobil uygulamasından ulaşabiliyor. Peki, Pegasus indirimli bilet kampanyası ne zaman bitiyor? İşte, detaylar...

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        PEGASUS İNDRİMLİ BİLET KAMPANYASI BAŞLATTI!

        Pegasus başlattığı indirimli bilet kampanyasında; seçili yurt dışı biletlerinin vergi ücreti dahil edilmeden 9 Euro olarak satışa çıktığını açıkladı. Yani kampanyadan bilet alacaklar 9 Euro ve vergi ücreti ödeyecek.

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        PEGASUS İNDRİMLİ BİLET KAMPANYASI NE ZAMAN BİTİYOR?

        Pegasus indirim bilet kampanyası 14-15 Ağustos 2024 tarihinde bitiyor. Biletlere şirketin web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden ulaşabilirsiniz.

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        PEGASUS İNDİRİMLİ BİLETLERİN SEYAHAT TARİHİ NEDİR?

        İki gün sürecek kampanyada alınan biletler için verilen seyahat tarihi 1 Kasım 2024 ile 30 Mart 2025 arasında olacak. Kampanya yalnızca 200 bin koltuk için geçerli.

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