Pegasus'ta İzmir ve Ankara çıkışlı uçuşlara özel 5 euro kampanyası!
Pegasus, İzmir ve Ankara'dan yurt dışına yapılacak direkt uçuşlara dair başlattığı kampanyada biletleri 5 eurodan satışa sundu. 16-17 Eylül tarihlerinde geçerli olacak kampanyadan bilet alan yolcular 26 Ekim 2025 – 28 Mart 2026 tarihleri arasında seyahat edecek. İşte, Pegasu kampanya detayları...
PEGASUS 5 EURO İZMİR ANKARA KAMPANYA TARİHLERİ
Kampanya, 16-17 Eylül 2025 (Türkiye yerel saatine göre 16 Eylül 2025 saat 11:20’den itibaren 17 Eylül 2025 saat 23.59’a kadar satışın, ödemenin ve biletlemenin tamamlanmış olması şartıyla geçerlidir) tarihleri arasında biletlemesi yapılacak ve burada belirtilen Kampanyanın Geçerli Olduğu Uçuş Tarihi aralığında ve Kampanyanın Geçerli Olduğu Hatlar dahilinde gerçekleştirilecek olan seçili uçuşlarda geçerlidir.
SEYAHAT TARİHİ NEDİR?
Kampanyalı bilet alan yolcular biletlerini, 26 Ekim 2025 – 28 Mart 2026 tarihleri arasındaki yurt dışı direkt uçuşlarda kullanabilecek.
5€ + vergilerle olan hatlar:
Ankara-Amman-Ankara
Ankara-Bakü-Ankara
Ankara-Berlin-Ankara
Ankara-Duesseldorf-Ankara
Ankara-Frankfurt-Ankara
Ankara-Hamburg-Ankara
Ankara-Köln-Ankara
Ankara-Moskova-Ankara
Ankara-Stuttgart-Ankara
Ankara-Viyana-Ankara
Erbil-Ankara
İzmir-Barcelona-İzmir
İzmir-Berlin-İzmir
İzmir-Duesseldorf-İzmir
İzmir-Frankfurt-İzmir
İzmir-Köln-İzmir
İzmir-Madrid-İzmir
İzmir-Stuttgart-İzmir
İzmir-Üsküp-İzmir
15€ + vergilerle olan hatlar:
Ankara-Kopenhag-Ankara
Ankara-Krakow-Ankara
Ankara-Londra (GB)-Ankara
Ankara-Varşova-Ankara
Ankara-Erbil
Dubai (AE) 00-Ankara
İzmir-Londra (GB)-İzmir
İzmir-Varşova-İzmir
25€ + vergilerle olan hatlar:
Ankara-Dubai (AE) 00-
Ankara-Lizbon-Ankara
Ankara-Podgorica-Ankara
İzmir-Lizbon-İzmir
İzmir-Podgorica-İzmir
45€ + vergilerle olan hatlar:
İzmir-Moskova
55€ + vergilerle olan hatlar:
Moskova-İzmir