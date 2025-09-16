PEGASUS 5 EURO İZMİR ANKARA KAMPANYA TARİHLERİ

Kampanya, 16-17 Eylül 2025 (Türkiye yerel saatine göre 16 Eylül 2025 saat 11:20’den itibaren 17 Eylül 2025 saat 23.59’a kadar satışın, ödemenin ve biletlemenin tamamlanmış olması şartıyla geçerlidir) tarihleri arasında biletlemesi yapılacak ve burada belirtilen Kampanyanın Geçerli Olduğu Uçuş Tarihi aralığında ve Kampanyanın Geçerli Olduğu Hatlar dahilinde gerçekleştirilecek olan seçili uçuşlarda geçerlidir.