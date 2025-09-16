Habertürk
        Pegasus İzmir ve Ankara çıkışlı uçuşlara özel 5 euro kampanyası 16-17 Eylül 2025 kampanya hangi rotalarda geçerli?

        Pegasus'ta İzmir ve Ankara çıkışlı uçuşlara özel 5 euro kampanyası!

        Pegasus, İzmir ve Ankara'dan yapılacak yurt dışına direkt uçuşlar için bilet kampanyası başlattı ve biletler 5 eurodan başlayan fiyatlarla satışa çıktı. İki gün sürecek kampanya kapsamında yolcular 6 Ekim 2025 – 28 Mart 2026 tarihleri arasında seyahat edebilecek. İşte, Pegasus 16-17 Eylül 2025 kampanyası...

        16.09.2025 - 15:12
        Pegasus, İzmir ve Ankara'dan yurt dışına yapılacak direkt uçuşlara dair başlattığı kampanyada biletleri 5 eurodan satışa sundu. 16-17 Eylül tarihlerinde geçerli olacak kampanyadan bilet alan yolcular 26 Ekim 2025 – 28 Mart 2026 tarihleri arasında seyahat edecek. İşte, Pegasu kampanya detayları...

        PEGASUS 5 EURO İZMİR ANKARA KAMPANYA TARİHLERİ

        Kampanya, 16-17 Eylül 2025 (Türkiye yerel saatine göre 16 Eylül 2025 saat 11:20’den itibaren 17 Eylül 2025 saat 23.59’a kadar satışın, ödemenin ve biletlemenin tamamlanmış olması şartıyla geçerlidir) tarihleri arasında biletlemesi yapılacak ve burada belirtilen Kampanyanın Geçerli Olduğu Uçuş Tarihi aralığında ve Kampanyanın Geçerli Olduğu Hatlar dahilinde gerçekleştirilecek olan seçili uçuşlarda geçerlidir.

        SEYAHAT TARİHİ NEDİR?

        Kampanyalı bilet alan yolcular biletlerini, 26 Ekim 2025 – 28 Mart 2026 tarihleri arasındaki yurt dışı direkt uçuşlarda kullanabilecek.

        5€ + vergilerle olan hatlar:

        Ankara-Amman-Ankara

        Ankara-Bakü-Ankara

        Ankara-Berlin-Ankara

        Ankara-Duesseldorf-Ankara

        Ankara-Frankfurt-Ankara

        Ankara-Hamburg-Ankara

        Ankara-Köln-Ankara

        Ankara-Moskova-Ankara

        Ankara-Stuttgart-Ankara

        Ankara-Viyana-Ankara

        Erbil-Ankara

        İzmir-Barcelona-İzmir

        İzmir-Berlin-İzmir

        İzmir-Duesseldorf-İzmir

        İzmir-Frankfurt-İzmir

        İzmir-Köln-İzmir

        İzmir-Madrid-İzmir

        İzmir-Stuttgart-İzmir

        İzmir-Üsküp-İzmir

        15€ + vergilerle olan hatlar:

        Ankara-Kopenhag-Ankara

        Ankara-Krakow-Ankara

        Ankara-Londra (GB)-Ankara

        Ankara-Varşova-Ankara

        Ankara-Erbil

        Dubai (AE) 00-Ankara

        İzmir-Londra (GB)-İzmir

        İzmir-Varşova-İzmir

        25€ + vergilerle olan hatlar:

        Ankara-Dubai (AE) 00-

        Ankara-Lizbon-Ankara

        Ankara-Podgorica-Ankara

        İzmir-Lizbon-İzmir

        İzmir-Podgorica-İzmir

        45€ + vergilerle olan hatlar:

        İzmir-Moskova

        55€ + vergilerle olan hatlar:

        Moskova-İzmir

