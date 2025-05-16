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        Haberler Bilgi Ekonomi Pegasus kampanya: Pegasus ikinci bilet 1 euro kampanyası tarihleri, seyahat tarihi, şartları (Pegasus Mayıs yurt dışı bilet kampanyaları)

        Pegasus kampanya başlattı: İkinci yurt dışı bileti 1 eurodan başlayan fiyatlarla satışa çıktı

        Pegasus yurt dışı bilet kampanyası başlattı. 18-27 yaş arasındaki Genç BolBol üyeleri için geçerli olan kampanya kapsamında ikinci bileti alan yolcular 1 eurodan başlayan fiyatlarla bilet alabilecek. 16-19 Mayıs tarihlerinde geçerli olacak kampanyada biletler, (flypgs.com) ve Pegasus Mobil Uygulamasından satın alınabilir. İşte, Pegasus yurt dışı kampanyası detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2025 - 14:10 Güncelleme: 16.05.2025 - 14:10
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        Pegasus yurt dışı bilet kampanyası başlattı. 19 Mayıs'a kadar sürecek kampanyada 18-27 yaş arasındaki BolBol üyesi vatandaşlar ikinci yurt dışı biletini 1 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satın alabilecek. Şimdi alınan kampanyalı biletler, 15 Eylül - 23 Ekim 2025 tarihleri arasındaki seyahatte kullanılabilecek. İşte, Pegasus ikinci indirimli bilet kampanyası detayları...

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        PEGASUS YURT DIŞI BİLET KAMPANYASI BAŞLATTI

        Pegasus, yurt dışı ilet kampanyası başlattı. 18-27 yaş arasındaki BolBol üyeleri ikinci bileti, 1 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satın alabilecek.

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        KAMPANYA NE ZAMAN BİTİYOR?

        Kampanya kapsamında 16 Mayıs 2025 – 19 Mayıs 2025 (19 Mayıs 2025 saat 23.59’a kadar satışın, ödemenin ve biletlemenin tamamlanmış olması şartıyla geçerlidir) tarihlerinde geçerli olacak.

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        SEYAHAT TARİHİ NEDİR?

        15 Eylül - 23 Ekim 2025 (Kalkış saati Türkiye yerel saatine göre 15 Eylül 2025 saat 00.01’den itibaren 23 Ekim 2025 saat 23.59 tarihine kadar) tarihleri arasındaki direkt yurt dışı uçuşlar için geçerli olacaktır.

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