Pegasus kampanya başlattı: İkinci yurt dışı bileti 1 eurodan başlayan fiyatlarla satışa çıktı
Pegasus yurt dışı bilet kampanyası başlattı. 18-27 yaş arasındaki Genç BolBol üyeleri için geçerli olan kampanya kapsamında ikinci bileti alan yolcular 1 eurodan başlayan fiyatlarla bilet alabilecek. 16-19 Mayıs tarihlerinde geçerli olacak kampanyada biletler, (flypgs.com) ve Pegasus Mobil Uygulamasından satın alınabilir. İşte, Pegasus yurt dışı kampanyası detayları...
Pegasus yurt dışı bilet kampanyası başlattı. 19 Mayıs'a kadar sürecek kampanyada 18-27 yaş arasındaki BolBol üyesi vatandaşlar ikinci yurt dışı biletini 1 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satın alabilecek. Şimdi alınan kampanyalı biletler, 15 Eylül - 23 Ekim 2025 tarihleri arasındaki seyahatte kullanılabilecek. İşte, Pegasus ikinci indirimli bilet kampanyası detayları...
PEGASUS YURT DIŞI BİLET KAMPANYASI BAŞLATTI
Pegasus, yurt dışı ilet kampanyası başlattı. 18-27 yaş arasındaki BolBol üyeleri ikinci bileti, 1 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satın alabilecek.
KAMPANYA NE ZAMAN BİTİYOR?
Kampanya kapsamında 16 Mayıs 2025 – 19 Mayıs 2025 (19 Mayıs 2025 saat 23.59’a kadar satışın, ödemenin ve biletlemenin tamamlanmış olması şartıyla geçerlidir) tarihlerinde geçerli olacak.