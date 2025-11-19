Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi Pegasus'tan Balkanlara özel indirimli bilet kampanyası tarihleri, seyahat tarihi, kampanyanın geçerli olduğu Balkan ülkeleri

        Pegasus'tan Balkanlara özel kampanya: Biletler 3 eurodan başlıyor

        Pegasus, Balkanlara özel indirimli bilet kampanyası başlattı. Bu kapsamda belirlenen rotalar 3 euro artı vergilerden satışa çıktı. 10 bin koltukla sınırlandırılan kampanya, 19-20 Kasım 2025 tarihlerinde geçerli olacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2025 - 17:41 Güncelleme: 19.11.2025 - 17:41
        Pegasus, Balkan ülkelerine yönelik düzenlediği kampanya kapsamında 3 eurodan başlayan fiyatlarla biletleri satışa sundu. 19-20 Kasım 2025 tarihlerinde geçerli olacak bilet kampanyasında satışlar, (https://www.flypgs.com/) ve Pegasus Mobil Uygulaması üzerinden başladı.

        PEGASUS'TAN BALKANLARA ÖZEL İNDİRİM KAMPANYASI

        Pegasus 19-20 Kasım 2025 tarihlerinde Balkan ülkelerine özel indirimli bilet kampanyası başlattı. Kampanyada biletler 3 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa çıktı.

        SEYAHAT TARİHİ NEDİR?

        Pegasus kampanyasından bilet alan yolcular, biletlerini 12 Ocak 2026 – 12 Mart 2026 tarihleri arasındaki uçuşlarda kullanabilecek.

        PEGASUS KAMPANYASI HANGİ BALKAN ÜLKELERİNİ KAPSIYOR?

        - Ankara- Podgoritsa- Ankara

        - İstanbul Sabiha Gökçen -Tuzla- İstanbul Sabiha Gökçen

        - İstanbul Sabiha Gökçen-Podgoritsa- İstanbul Sabiha Gökçen

        - İstanbul Sabiha Gökçen-Priştine-İstanbul Sabiha Gökçen

        - İstanbul Sabiha Gökçen-Saraybosna- İstanbul Sabiha Gökçen

        - İstanbul Sabiha Gökçen-Sofya-İstanbul Sabiha Gökçen

        - İstanbul Sabiha Gökçen-Tiran- İstanbul Sabiha Gökçen

        - İstanbul Sabiha Gökçen-Üsküp- İstanbul Sabiha Gökçen

        - İzmir- Podgoritsa- İzmir

        - İzmir-Üsküp-İzmir

