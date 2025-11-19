Pegasus'tan Balkanlara özel kampanya: Biletler 3 eurodan başlıyor
Pegasus, Balkanlara özel indirimli bilet kampanyası başlattı. Bu kapsamda belirlenen rotalar 3 euro artı vergilerden satışa çıktı. 10 bin koltukla sınırlandırılan kampanya, 19-20 Kasım 2025 tarihlerinde geçerli olacak.
Pegasus, Balkan ülkelerine yönelik düzenlediği kampanya kapsamında 3 eurodan başlayan fiyatlarla biletleri satışa sundu. 19-20 Kasım 2025 tarihlerinde geçerli olacak bilet kampanyasında satışlar, (https://www.flypgs.com/) ve Pegasus Mobil Uygulaması üzerinden başladı.
SEYAHAT TARİHİ NEDİR?
Pegasus kampanyasından bilet alan yolcular, biletlerini 12 Ocak 2026 – 12 Mart 2026 tarihleri arasındaki uçuşlarda kullanabilecek.
PEGASUS KAMPANYASI HANGİ BALKAN ÜLKELERİNİ KAPSIYOR?
- Ankara- Podgoritsa- Ankara
- İstanbul Sabiha Gökçen -Tuzla- İstanbul Sabiha Gökçen
- İstanbul Sabiha Gökçen-Podgoritsa- İstanbul Sabiha Gökçen
- İstanbul Sabiha Gökçen-Priştine-İstanbul Sabiha Gökçen
- İstanbul Sabiha Gökçen-Saraybosna- İstanbul Sabiha Gökçen
- İstanbul Sabiha Gökçen-Sofya-İstanbul Sabiha Gökçen
- İstanbul Sabiha Gökçen-Tiran- İstanbul Sabiha Gökçen
- İstanbul Sabiha Gökçen-Üsküp- İstanbul Sabiha Gökçen
- İzmir- Podgoritsa- İzmir
- İzmir-Üsküp-İzmir