Pegasus, yurt dışı uçuşlarında başlattığı kampanyasında biletleri 11 eurodan başlayan fiyatlarsa satışa çıkardı. İki gün sürmesi planlanan kampanya 200 bin koltukla sınırlandırıldı. Kampanyada Light Paket alan yolcular için özel olarak ek kabin bagajı hakkı 9 euro olarak uygulanırken 12 kiloluk uçak altı bagajı hakkı da 9 euro olacak. İşte, Pegasus yurt dışı bilet kampanyası detayları...