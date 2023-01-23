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Peker Açıkalın: Sağ kulağımın büyüklüğü öğretmenlerimin eseri

Peker Açıkalın, okul yıllarında çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak geçmişi andı. Anılarından da bahseden ünlü oyuncu, "Sağ kulağımın büyük olmasının nedeni de tüm can öğretmenlerimin eseridir. Çok çektiler sağ kulağımı, çok..." dedi

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  • Peker Açıkalın: Sağ kulağımın büyüklüğü öğretmenlerimin eseri - Magazin haberleri

    1986’da ‘Bir Daha Umut’ adlı sinema filmiyle 23 yaşında kariyerine başlayan Peker Açıkalın, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Birçok projede rol alan Açıkalın, okul yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.
  • Peker Açıkalın: Sağ kulağımın büyüklüğü öğretmenlerimin eseri - Magazin haberleri

    "SAĞ KULAĞIMIN BÜYÜKLÜĞÜ DE ÖĞRETMENLERİMİN ESERİ"

    Eski günleri yâd eden ünlü oyuncu, gönderisine, "Ortaokula başladığım ilk gün… Farkındaysanız; sağ kulağımın büyük olmasının nedeni de tüm can öğretmenlerimin eseridir. Çok çektiler sağ kulağımı, çok... Özellikle ilk 5 sene… Kulak hâlen büyük! Ciddiyim… Onun için saçlarım hep uzundur. (Bu özelimi paylaşmak istedim. Benim sağ kulak büyüktür) Suçum ise; derslerde her daim, yaramazlık ve espri yapıp, arkadaşlarımı güldürmekti... Meğer mesleğimin provalarını yapıyormuşum..." ifadelerini not düştü.
  • Peker Açıkalın: Sağ kulağımın büyüklüğü öğretmenlerimin eseri - Magazin haberleri

    Sosyal medyayı aktif kullananlar ünlüler, geçmişte çektirdikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyor. Kimi çocukluk hallerini, kimileri de çalıştıkları sektöre giriş yaptığı ilk yıllarındaki görüntülerini yayınlıyor. Bazen de fotoğraflar arşivlerden çıkıyor...
  • Peker Açıkalın: Sağ kulağımın büyüklüğü öğretmenlerimin eseri - Magazin haberleri

    Tuba Büyüküstün
  • Peker Açıkalın: Sağ kulağımın büyüklüğü öğretmenlerimin eseri - Magazin haberleri

    Tuba Büyüküstün
  • Peker Açıkalın: Sağ kulağımın büyüklüğü öğretmenlerimin eseri - Magazin haberleri

    Asuman Dabak - Mahir İpek
  • Peker Açıkalın: Sağ kulağımın büyüklüğü öğretmenlerimin eseri - Magazin haberleri

    Mahir İpek

     
  • Peker Açıkalın: Sağ kulağımın büyüklüğü öğretmenlerimin eseri - Magazin haberleri

    Jessica May
  • Peker Açıkalın: Sağ kulağımın büyüklüğü öğretmenlerimin eseri - Magazin haberleri

    Jessica May
  • Peker Açıkalın: Sağ kulağımın büyüklüğü öğretmenlerimin eseri - Magazin haberleri

    Attila Özdemiroğlu
  • Peker Açıkalın: Sağ kulağımın büyüklüğü öğretmenlerimin eseri - Magazin haberleri

    Attila Özdemiroğlu ile eşi Hepgül Özdemiroğlu ve kızları Lidya ile Lara
  • Peker Açıkalın: Sağ kulağımın büyüklüğü öğretmenlerimin eseri - Magazin haberleri

    Emre Altuğ
  • Peker Açıkalın: Sağ kulağımın büyüklüğü öğretmenlerimin eseri - Magazin haberleri

    Emre Altuğ
  • Peker Açıkalın: Sağ kulağımın büyüklüğü öğretmenlerimin eseri - Magazin haberleri

    Nusret Gökçe
  • Peker Açıkalın: Sağ kulağımın büyüklüğü öğretmenlerimin eseri - Magazin haberleri

    Nusret Gökçe
  • Peker Açıkalın: Sağ kulağımın büyüklüğü öğretmenlerimin eseri - Magazin haberleri

    Vedat Milor
  • Peker Açıkalın: Sağ kulağımın büyüklüğü öğretmenlerimin eseri - Magazin haberleri

    Vedat Milor
  • Peker Açıkalın: Sağ kulağımın büyüklüğü öğretmenlerimin eseri - Magazin haberleri

    Nez
  • Peker Açıkalın: Sağ kulağımın büyüklüğü öğretmenlerimin eseri - Magazin haberleri

    Nez
  • Peker Açıkalın: Sağ kulağımın büyüklüğü öğretmenlerimin eseri - Magazin haberleri

    Ecem Çırpan
  • Peker Açıkalın: Sağ kulağımın büyüklüğü öğretmenlerimin eseri - Magazin haberleri

    Ecem Çırpan
  • Peker Açıkalın: Sağ kulağımın büyüklüğü öğretmenlerimin eseri - Magazin haberleri

    Demet Şener
  • Peker Açıkalın: Sağ kulağımın büyüklüğü öğretmenlerimin eseri - Magazin haberleri

    Demet Şener
  • Peker Açıkalın: Sağ kulağımın büyüklüğü öğretmenlerimin eseri - Magazin haberleri

    Serenay Sarıkaya
  • Peker Açıkalın: Sağ kulağımın büyüklüğü öğretmenlerimin eseri - Magazin haberleri

    Serenay Sarıkaya
  • Peker Açıkalın: Sağ kulağımın büyüklüğü öğretmenlerimin eseri - Magazin haberleri

    Civan Canova
  • Peker Açıkalın: Sağ kulağımın büyüklüğü öğretmenlerimin eseri - Magazin haberleri

    Civan Canova
  • Peker Açıkalın: Sağ kulağımın büyüklüğü öğretmenlerimin eseri - Magazin haberleri

    Cem Davran
  • Peker Açıkalın: Sağ kulağımın büyüklüğü öğretmenlerimin eseri - Magazin haberleri

    Cem Davran
  • Peker Açıkalın: Sağ kulağımın büyüklüğü öğretmenlerimin eseri - Magazin haberleri

    Teoman
  • Peker Açıkalın: Sağ kulağımın büyüklüğü öğretmenlerimin eseri - Magazin haberleri

    Teoman
  • Peker Açıkalın: Sağ kulağımın büyüklüğü öğretmenlerimin eseri - Magazin haberleri

    Murat Boz
  • Peker Açıkalın: Sağ kulağımın büyüklüğü öğretmenlerimin eseri - Magazin haberleri

    Murat Boz

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