Peker Açıkalın sağlık durumu nasıl, hastalığı ne? Peker Açıkalın kimdir, kaç yaşında, son durumu nasıl?

PEKER AÇIKALIN KİMDİR?

1963 yılında Kars'ta dünyaya gelen Peker Açıkalın, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu.

Mezun olduktan sonra Nedim Saban, Taner Barlas ve Ali Poyrazoğlu tiyatrolarında oyunculuk yapan Açıkalın, 1992 yılında "Kim Bunlar?" isimli televizyon programı ile izleyici karşısına çıktı.

Kariyeri boyunca; Gülşen Abi, Çiçek Taksi, Ekmek Teknesi, Ev Hali, Mert ile Gert, Türkün Uzayla İmtihanı, Yahşi Cazibe, Yalan Dünya gibi birçok dizi projesinde yer alan Peker Açıkalın'ın en bilinen ve akıllarda en çok kalan dizisi ise Avrupa Yakası oldu.

Dizi projelerinin yanı sıra çok sayıda sinema filminde de rol alan Peker Açıkalın; Kara Kentin Çocukları, Hababam Sınıfı Merhaba, Hababam Sınıfı Askerde, Hababam Sınıfı Üç Buçuk, Maskeli Beşler İntikam Peşinde, Maskeli Beşler: Kıbrıs,Türkler Çıldırmış Olmalı, Polis Akademisi Alaturka ve son olarak da Mahsun Kırmızıgül'ün filmi "Vezir Parmağı"nda rol aldı.

İlk evliliğini 1989 yılında Nilüfer Açıkalın ile yapan Peker Açıkalın'ın bu evliliği 1994 yılında son buldu. Niran Ünsal ile 2000 yılında dünyaya gelen Narin Şeker Açıkalın adından bir kızı vardır.

2005 yılında Melek Perim Taşkın ile evlenen Açıkalın'ın bu evlilikten de bir çocuğu oldu. Açıkalın, 2007 yılının mayıs ayında Melek Perim Taşkın'dan boşandı.