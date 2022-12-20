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Pelin Karahan: 'Anne oldu, çalışmaz' dediler

Bedri Güntay ile mutlu bir evlilik sürdüren ve iki oğlu bulunan Pelin Karahan, konuk olduğu bir programda "Sektöre neden kırıldınız?" sorusu üzerine üzüntüsünü dile getirdi

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  • Pelin Karahan: 'Anne oldu, çalışmaz' dediler - Magazin haberleri

    2014'te Bedri Güntay ile dünyaevine giren ve mutlu bir evlilik sürdüren Pelin Karahan, kariyeriyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.
  • Pelin Karahan: 'Anne oldu, çalışmaz' dediler - Magazin haberleri

    Bloomberg HT'de yayınlanan  "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programına konuk olan Ali Demir ve Can Eyüp adında iki çocuğu bulunan Pelin Karahan, "Sektöre neden kırıldınız" şeklindeki soru karşısında konuyla ilgili üzüntüsünü anlattı.
  • Pelin Karahan: 'Anne oldu, çalışmaz' dediler - Magazin haberleri

    "ARTIK ANNE OLDU, ÇALIŞMAZ' DEDİLER"

    38 yaşındaki oyuncu, "Genel olarak sektöre ve sektördeki arkadaşlarıma kırıldım diyebilirim. Evlenip, çocuk yapıp bir hayata geçtikten sonra 'Sen artık bir şey yapmazsın', 'Oyunculuk yapmana gerek yok', 'Artık anne oldu, çalışmaz', 'Eşinin durumu da iyi, ihtiyacı yok zaten' gibi bir tavır gördüm! Ondan çok rahatsız oldum. Ben oyuncuyum. Evet çocuk doğurdum, emzirmek vs. için bir ara verdim, sonra devam edeceğim. Bu nasıl bir algıdır; eşinin durumu iyi, ihtiyacı da yok" dedi.
  • Pelin Karahan: 'Anne oldu, çalışmaz' dediler - Magazin haberleri

    "EN ZORUNU SEÇTİM"

    Pelin Karahan daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

    Ben çalışan bir kadınım, neye ihtiyacım yok? Kadınlar yapıyor, hemcinslerim yapıyor bunu! Seni böyle elemiş gibi görüyorlar. Bunu zaten erkek oyuncu yapmaz sana. O dönemden sonra zaten 'Kıbrıs' dizisine gittim. En zorunu seçtim, başka bir ülkede dizi çektim, herkes de gördü.
  • Pelin Karahan: 'Anne oldu, çalışmaz' dediler - Magazin haberleri

    EŞİ AMELİYAT OLMUŞTU

    Öte yandan Pelin Karahan'ın eşi Bedri Güntay, 8 Kasım 2022'de akciğer embolisi (akciğer damarlarının tıkanması) nedeniyle acil bir şekilde ameliyat masasına yatmıştı. İki saat süren operasyon sonrası iki gün hastanede kalan Güntay, ardından taburcu olmuştu. 
  • Pelin Karahan: 'Anne oldu, çalışmaz' dediler - Magazin haberleri

    "ÇOK SEVENİMİZ VARMIŞ"

    Pelin Karahan, geçtiğimiz haftalarda "Çok az eş, dost biliyordu. Panik yapmasınlar diye anne ve babaya bile son dakika haber verdik. Benim bir reklam lansmanım vardı. Lansmanı son dakika iptal etmek zorunda kaldım. Lansman iptal olunca basındaki arkadaşlara bilgi gitmiş. Öyle olunca her yerden mesajlar gelince ben de bir açıklama yapma gereği duydum. Hala çok arayan, soran var. Çok sevenimiz varmış. Sağ olsunlar ama çok şükür eşim iyi. Bundan sonraki süreçte kan sulandırıcı ilaç kullanacak. Yavaş hareket edecek. Kolunu fazla kaldırmayacak. Spor yapabilecek ama artık daha dikkatli olacak" açıklamasında bulunmuştu.
  • Pelin Karahan: 'Anne oldu, çalışmaz' dediler - Magazin haberleri

    "ANJİYO BAŞARILI GEÇTİ"

    Pelin Karahan'ın eşi Güntay, akciğer embolisi nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

    Karahan, eşinin sağlık durumu ile alakalı, "Sosyal medyada ve basında çıkan haberlerden dolayı bu açıklamayı yapma gereği duyuyorum. Eşim Bedri Güntay, teşhisi konulan akciğer embolisi nedeni ile acil ameliyata alınmıştı. Yapılan anjiyo gayet başarılı geçti, şu an hastanede gözetim altında devam ediyor süreci... Arayan, soran herkese çok teşekkürler. Şu an aramalara ve mesajlara dönemiyorum. Anlayışınız için teşekkürler, sevgiler..." ifadelerini kullanmıştı.

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