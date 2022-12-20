Pelin Karahan: 'Anne oldu, çalışmaz' dediler

"ÇOK SEVENİMİZ VARMIŞ"

Pelin Karahan, geçtiğimiz haftalarda "Çok az eş, dost biliyordu. Panik yapmasınlar diye anne ve babaya bile son dakika haber verdik. Benim bir reklam lansmanım vardı. Lansmanı son dakika iptal etmek zorunda kaldım. Lansman iptal olunca basındaki arkadaşlara bilgi gitmiş. Öyle olunca her yerden mesajlar gelince ben de bir açıklama yapma gereği duydum. Hala çok arayan, soran var. Çok sevenimiz varmış. Sağ olsunlar ama çok şükür eşim iyi. Bundan sonraki süreçte kan sulandırıcı ilaç kullanacak. Yavaş hareket edecek. Kolunu fazla kaldırmayacak. Spor yapabilecek ama artık daha dikkatli olacak" açıklamasında bulunmuştu.