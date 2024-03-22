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        Haberler Magazin Pelin Karahan'dan Demet Evgar'a övgü dolu sözler - Magazin haberleri

        Pelin Karahan'dan Demet Evgar'a övgü dolu sözler

        Pelin Karahan, SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' dizisine övgü dolu sözlerde bulundu. Karahan, dizide 'Bahar' karakterine hayat veren meslektaşı Demet Evgar için "Demet Evgar'ın muhteşem oyunculuğu beni büyülüyor" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.03.2024 - 08:44 Güncelleme: 22.03.2024 - 09:05
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        "Beni büyülüyor"
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Pelin Karahan, Sarıyer'deki AVM'den çıkarken objektiflere yansıdı.

        Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu; "Görüşmeler yapıyorum, şu sıralar senaryo okuyorum. Bakalım güzel bir diziyle ekranlara dönmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

        "DEMET EVGAR'IN OYUNCULUĞU BENİ BÜYÜLÜYOR"

        Ayrıca Türk dizilerini takip ettiğini dile getiren Pelin Karahan, SHOW TV'de ekrana gelen 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' dizisi için övgü dolu sözlerde bulundu. Karahan, dizide 'Bahar' karakterine hayat veren meslektaşı Demet Evgar için; "Televizyondaki dizileri takip etmekten keyif alıyorum. 'Bahar' dizisini izlerken Demet Evgar'ın muhteşem oyunculuğu beni büyülüyor" dedi.

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        #pelin karahan
        #Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?
        #demet evgar
        #Bahar
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