Bedri Güntay: İkinci ameliyatı olacağım

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bedri Güntay: İkinci ameliyatı olacağım

Pelin Karahan'ın eşi Bedri Güntay, 8 Kasım 2022'de akciğer embolisi (akciğer damarlarının tıkanması) nedeniyle acil bir şekilde ameliyat masasına yatmıştı. İki saat süren operasyon sonrası iki gün hastanede kalan Güntay, dün Etiler'de görüntülendi. "Şükürler olsun şimdi daha iyiyim" diyen Bedri Güntay, bir ameliyat daha olacağını ifade etti

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Bedri Güntay: İkinci ameliyatı olacağım - Magazin haberleri

    Pelin Karahan'ın eşi 8 Kasım 2022'de akciğer embolisi (akciğer damarlarının tıkanması) nedeniyle acil bir şekilde ameliyata alınmıştı. Operasyon sonrası eşinin sağlık durumu hakkında bilgi veren Karahan, "Sağ omzunun orada bir pıhtı oluşmuş. Daha kötü sonuçlar olmaması için hemen müdahale edildi. İki saatlik bir operasyon geçirdi. Şimdi sağlık durumu iyi. Akciğeri de tertemiz oldu" açıklamasını yapmıştı. 
  • Bedri Güntay: İkinci ameliyatı olacağım - Magazin haberleri

    "BİR OPERASYON DAHA OLACAĞIM"

    Habertürk'ten Eren Güler'in haberine göre; Bedri Güntay, dün Etiler'de objektiflere yansıdı. Çocuklarını almak için geldiğini söyleyen Güntay, gazetecilerin sağlık durumunu sorması üzerine "Bir operasyon daha olacağım, şükürler olsun şimdi daha iyiyim. Olacağım ameliyat 'Çok önemsiz' dersem olmaz, önemli bir şey. Ummadığımız bir şeydi tabii. Kaburganın altındaki kemiğin biraz damara fazla bası yapması sebebiyle, pırtı oluşmuş. Bu ameliyatı da olmam gerekiyor, Önümüzdeki hafta ikinci ameliyatı olacağım" dedi.
  • Bedri Güntay: İkinci ameliyatı olacağım - Magazin haberleri

    "BEKLEMEDİĞİMİZ BİR SÜREÇTİ"

    Süreci anlatan Bedri Güntay, "Beklemediğimiz bir süreçti. Çok üzüldük ama hastalık da var mutluluk da var. Allah herkese sağlık verip, çocuklarına bağışlasın. Ben 39 yaşındayım ilk defa iki gün hastanede kaldım, benim için çok kolay olmadı. Allah kimseye dermansız bir çözüm vermesin. Yaşam kalitemi etkileyecek bir durumum yok ama olmam gerekiyor" ifadelerini kullandı.
  • Bedri Güntay: İkinci ameliyatı olacağım - Magazin haberleri

    "ÇOK SEVENİMİZ VARMIŞ"

    Öte yandan oyuncu Pelin Karahan, geçtiğimiz haftalarda "Çok az eş, dost biliyordu. Panik yapmasınlar diye anne ve babaya bile son dakika haber verdik. Benim bir reklam lansmanım vardı. Lansmanı son dakika iptal etmek zorunda kaldım. Lansman iptal olunca basındaki arkadaşlara bilgi gitmiş. Öyle olunca her yerden mesajlar gelince ben de bir açıklama yapma gereği duydum. Hala çok arayan, soran var. Çok sevenimiz varmış. Sağ olsunlar ama çok şükür eşim iyi. Bundan sonraki süreçte kan sulandırıcı ilaç kullanacak. Yavaş hareket edecek. Kolunu fazla kaldırmayacak. Spor yapabilecek ama artık daha dikkatli olacak" açıklamasında bulunmuştu.
  • Bedri Güntay: İkinci ameliyatı olacağım - Magazin haberleri

    "ANJİYO BAŞARILI GEÇTİ"

    Pelin Karahan'ın eşi Güntay, akciğer embolisi nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

    Karahan, eşinin sağlık durumu ile alakalı, "Sosyal medyada ve basında çıkan haberlerden dolayı bu açıklamayı yapma gereği duyuyorum. Eşim Bedri Güntay, teşhisi konulan akciğer embolisi nedeni ile acil ameliyata alınmıştı. Yapılan anjiyo gayet başarılı geçti, şu an hastanede gözetim altında devam ediyor süreci... Arayan, soran herkese çok teşekkürler. Şu an aramalara ve mesajlara dönemiyorum. Anlayışınız için teşekkürler, sevgiler..." ifadelerini kullanmıştı.
  • Bedri Güntay: İkinci ameliyatı olacağım - Magazin haberleri

    İKİ ÇOCUKLARI VAR

    2014'te nikah masasına oturan Pelin Karahan ile Bedri Güntay'ın, Ali Demir ve Can Eyip adında iki oğlu bulunuyor.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.