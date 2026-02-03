Pelin Karahan: Korkak değil, çok cesurum

Aslı Şafak, Bloomberg HT’de yayınlanan "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programında Pelin Karahan'ı ağırladı. Karahan; birçok konuda samimi açıklamalarda bulundu.

“TOPLUM OLARAK ÇOK GÖRGÜSÜZLEŞTİK”

Sosyal medyaya bakış açısını anlatan Pelin Karahan, bir dönem mutluluğunu paylaşmaktan çekindiğini söyledi: Birileri mutsuzken ben mutlu, huzurlu hayatımı nasıl paylaşayım diye düşünüyordum ama insanlar bana "Sizin giydiğiniz bir kıyafet, hayatınızdan bir parça bize moral oluyor. Motivasyona ihtiyacımız var, ne olur bizi kendinizden esirgemeyin" diyor. Tadında, insanlara feyz olacak paylaşımlarda bulunacağım ama görgüsüzlük hiçbir zaman benlik bir şey değil. Toplum olarak çok görgüsüzleştik.

Pelin Karahan, kendisine şöhreti getiren 'Kavak Yelleri'nde, Dağhan Külegeç, İbrahim Kendirci ve Aslı Enver ile rol almıştı.

"ARTIK PAHALI MI, UCUZ MU ANLAYAMIYORUM"

Günümüz şartlarında fiyat algısının değiştiğini belirten Pelin Karahan, şaşkınlığını şu sözlerle dile getirdi: Fiyat algımız değişti. Bir şey pahalı mı, ucuz mu ben artık anlamıyorum.

"KENDİMİZİ SORGULUYORUZ"

Çocuklarıyla ilişkisine dair de içten konuşan Pelin Karahan, annelerin kendilerine fazla yüklenmemesi gerektiğini vurguladı. Karahan; "Çocuklarım yaptığım yemeği beğenmesinler, gerekirse aç kalsınlar. Her yaptığımı beğenmek zorunda değiller. 'Yemeğimi beğenmedi' diye çok kişiselleştiriyoruz. Bir anda 'Ben yetersiz miyim?' diye kendimizi sorguluyoruz. Beğenmeyebilir, çocuk bu" dedi.