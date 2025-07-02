Pelin Karahan ve Bedri Güntay'ın 3 milyon liralık keyfi

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Pelin Karahan, eşi Bedri Güntay, çocukları Eyip Can ve Ali Demir ile Bodrum'da tatil yapıyor.

Pelin Karahan ile Bedri Güntay, Cennet Koyu'nda objektiflere yansıdı. Basın mensuplarına el sallayarak selam veren çift, yaklaşık 3 milyon TL değerindeki üç tekerlekli motosikletle gezdi.