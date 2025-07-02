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        Haberler Objektife Takılanlar Pelin Karahan ve Bedri Güntay'ın 3 milyon liralık keyfi - Magazin haberleri

        Pelin Karahan ve Bedri Güntay'ın 3 milyon liralık keyfi

        Bodrum'da tatil yapan Pelin Karahan, eşi Bedri Güntay ile Cennet Koyu'nda görüntülendi. Karahan, eşiyle 3 milyon lira değerindeki üç tekerlekli motosikletle gezdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2025 - 09:14 Güncelleme: 02.07.2025 - 09:33
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Pelin Karahan, eşi Bedri Güntay, çocukları Eyip Can ve Ali Demir ile Bodrum'da tatil yapıyor.

        Pelin Karahan ile Bedri Güntay, Cennet Koyu'nda objektiflere yansıdı. Basın mensuplarına el sallayarak selam veren çift, yaklaşık 3 milyon TL değerindeki üç tekerlekli motosikletle gezdi.

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        #pelin karahan
        #Bedri Güntay
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