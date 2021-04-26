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Pembe Ay nedir, ne zaman gerçekleşecek? Pembe Ay Türkiye'den görülecek mi?

Nisan ayının dolunayı Süper Ay, 26 Nisan Pazartesi gecesi yükseliyor. Geleneksel olarak Pembe Ay olarak adlandırılan bu dolunay aynı zamanda muhteşem bir görüntüye sahne oluyor. Peki Pembe Ay Türkiye'den görülecek mi? İşte detaylar...

Pembe Ay nedir, ne zaman gerçekleşecek? Pembe Ay Türkiye'den görülecek mi?

2020 yılının en etkileyici doğa olaylarından biri olacak Süper Pembe Ay’a kısa bir süre kaldı. 2020’nin en büyük ve en parlak Ay görüntüsünü sunacak olan Süper Pembe Ay, kısa bir süre sonra gökyüzünde görsel bir şölen sunacak. Peki Pembe Ay ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? Pembe Ay Türkiye'den görülecek mi? İşte cevabı...

PEMBE AY NEDİR, NE ANLAMA GELİYOR

Pembe Ay’a Süper Ay’da deniliyor. Süper ay da denilen gök olayı, Ay’ın yörüngesi Dünya’ya en yakın konumda olduğu zaman ve Ay, dolunay evresinde iken oluşmaktadır. Ay, normalden %7 daha büyük ve %15 daha parlak görünmektedir. Bu yüzden de Pembe Ay veya Süper Ay ismi verilmiştir.

PEMBE AY NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GERÇEKLEŞECEK?

26 Nisan Pazartesi gecesi Pembe Ay'a göz atmak için dışarı çıkın. Bu yılki iki süper aydan ilki olan bu dolunay, gün batımından sonra görülebilecek ve en yüksek aydınlığa saat 23: 33'te (EDT) ulaşacak.

Bu güzel bahar Ayının en iyi görüntüsü için, açık bir alan bulun ve Ay'ın ufkun hemen üzerinde yükselişini izleyin, bu noktada en büyüğü görünecek ve altın bir renk alacaktır.

PEMBE AY TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

2021 yılının ilk Süper Ay'ı bu akşamdan itibaren Türkiye'den de gözlemlenebilecek.

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