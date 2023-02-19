Ülkemizi derinden etkileyen Kahramanmaraş depremi sebebiyle, vatandaşlar kendi illerinin ve ilçelerinin risk durumunu sorguluyor. İstanbul'un yoğun nüfuslu ilçelerinden biri olan Pendik deprem bölgesi mi, fay hattı geçiyor mu? Pendik depreme dayanaklı ve riskli bölgeler nereler? İşte Pendik deprem risk haritası...