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Pendik deprem risk haritası: Pendik deprem bölgesi mi, fay hattı geçiyor mu?

13 milyondan fazla vatandaşımızın birinci dereceden etkilendiği Kahramanmaraş ve Gaziantep merkezli depremlerin ardından İstanbul genelindeki ilçelerimizin de son durum da merak konusu oldu. İşte, hakkında en çok arama yapılan ilçelerimizden biri olan Pendik'in son durumu...

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  • Pendik deprem risk haritası: Pendik deprem bölgesi mi, fay hattı geçiyor mu? Pendik depreme dayanaklı ve riskli bölgeler nereler?

    Ülkemizi derinden etkileyen Kahramanmaraş depremi sebebiyle, vatandaşlar kendi illerinin ve ilçelerinin risk durumunu sorguluyor. İstanbul'un yoğun nüfuslu ilçelerinden biri olan Pendik deprem bölgesi mi, fay hattı geçiyor mu? Pendik depreme dayanaklı ve riskli bölgeler nereler? İşte Pendik deprem risk haritası...
  • Pendik deprem risk haritası: Pendik deprem bölgesi mi, fay hattı geçiyor mu? Pendik depreme dayanaklı ve riskli bölgeler nereler?

    “İstanbul İli Pendik İlçesi Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı”, Pendik ilçesine ait deprem tehlike analizlerini, kentsel üstyapı ve altyapı unsurlarının risk analizlerini sunmak amacıyla “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi (2019)” verileri kullanılarak, 2020 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü tarafından (DEZİM) hazırlandı.

     
  • Pendik deprem risk haritası: Pendik deprem bölgesi mi, fay hattı geçiyor mu? Pendik depreme dayanaklı ve riskli bölgeler nereler?

    PENDİK DEPREME DAYANIKLI MI?

    Pendik Olası Deprem Kayıp tahminleri Kitapçığı'nda yayınlananlara göre; 7.5 şiddetinde bina yapım yılı baz alınarak oluşturulan risk analizinde yer alan raporda Pendik genelinde çok ağır hasarlı 274, ağır hasarlı 1041, orta hasarlı 5 bin 625, Hafif hasarlı ise 13 bin 449 şeklinde yer aldı.
  • Pendik deprem risk haritası: Pendik deprem bölgesi mi, fay hattı geçiyor mu? Pendik depreme dayanaklı ve riskli bölgeler nereler?

    İBB olası deprem kayıpları tahminleri kitapçığında ilçe ilçe analizler ve haritalar yer almasının yanında olası bir depremde binaların hasar durum sayı tahminlerine de ulaşılabiliyor.
  • Pendik deprem risk haritası: Pendik deprem bölgesi mi, fay hattı geçiyor mu? Pendik depreme dayanaklı ve riskli bölgeler nereler?

    PENDİK RİSK DURUMU SORGULAMA EKRANI

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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