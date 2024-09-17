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        Haberler Gündem Güncel Pendik'te "Engelli-İşveren Buluşmaları" | Son dakika haberleri

        Pendik'te engelli ve işverenleri buluşturan program

        İstanbul'un Pendik Belediyesi'nin "Engelli-İşveren Buluşmaları"nda, işveren ile iş arayan engelli vatandaşlar yüz yüze görüşme imkânı buldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 15:25 Güncelleme: 17.09.2024 - 15:50
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        Pendik'te "Engelli-İşveren Buluşmaları"
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        İstanbul'un Pendik Belediyesi'nin Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iş birliğiyle engellilere yönelik başlattığı program "Engelli-İşveren Buluşmaları" devam ediyor.

        Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programla otomotivden gıdaya yine onlarca firma iş arayan engellilerle buluştu. İş arayan engelli bireyler, nitelikleri doğrultusunda iş başvuru formu doldurup firma yetkilileriyle görüştü.

        İki haftada bir Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen ve ilçe dışından da katılımın olduğu programdan yılda yaklaşık 900 kişinin yararlandığı belirtildi.

        Engelli-İşveren Buluşmaları ile engelli bireylerin istihdam konusunda yaşadıkları sıkıntıların hafifletilmesi hedefleniyor.

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        #yerel haberler
        #Pendik Belediyesi
        #engelli işveren buluşmaları
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