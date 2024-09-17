Pendik'te "Engelli-İşveren Buluşmaları"

İstanbul'un Pendik Belediyesi'nin Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iş birliğiyle engellilere yönelik başlattığı program "Engelli-İşveren Buluşmaları" devam ediyor.

Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programla otomotivden gıdaya yine onlarca firma iş arayan engellilerle buluştu. İş arayan engelli bireyler, nitelikleri doğrultusunda iş başvuru formu doldurup firma yetkilileriyle görüştü.

İki haftada bir Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen ve ilçe dışından da katılımın olduğu programdan yılda yaklaşık 900 kişinin yararlandığı belirtildi.