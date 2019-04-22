Kaza gece saatlerinde İstanbul Pendik'te meydana geldi. Ballıca Yolu üzerinde bir araç ara sokaktan çıktığı esnada bir başka araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçta bulunan 2’si kadın 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri araçta sıkışan 2 şahsı çıkartarak 112 sağlık ekiplerine teslim etti. 112 sağlık ekipleri yaralılara olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırdı. İHA'nın haberine göre; kaza yapan iki araç kullanılmaz hale gelirken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.