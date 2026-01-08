Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul Pendik'te polisten kaçan şüpheli motosikletini ateşe verdi | Son dakika haberleri

        Pendik'te polisten kaçan şüpheli motosikletini ateşe verdi

        Pendik'te polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan şüpheli, yakalanacağını anlayınca motosikletini ateşe verdi. Alevlere, çevredekiler yangın tüpüyle müdahale etti. Şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 01:45 Güncelleme: 08.01.2026 - 01:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Polisten kaçtı! Motosikletini ateşe verdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Olay, akşam saatlerinde Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi.

        İddiaya göre, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurmak istediği motosikletli sürücü kaçmaya başladı. Kısa süreli takibin ardından yakalanacağını anlayan şüpheli, motosikletini yol kenarında ateşe verdi.

        Motosikletten yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar, yangın tüpleriyle müdahale ederek yangını söndürdü.

        Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

        O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

        Fotoğraf: DHA

        ÖNERİLEN VİDEO

        Zeytinburnun'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Zeytinburnun'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.D-100 kara yolu Edirne istikametinde seyreden Yusuf Serhat Aksunun kullandığı 34 PDV 261 plakalı otomobil, Hasan Enes Yılmaz (29) idaresindeki 41 AVV 452 plakalı motosikletle çarpıştı.Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. (AA)

        #HABER
        #istanbul
        #istanbul haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Savunma bütçesi 1.5 trilyon dolar olmalı"
        "Savunma bütçesi 1.5 trilyon dolar olmalı"
        Eski milli sporcu, domuz avında kazara vurularak öldü
        Eski milli sporcu, domuz avında kazara vurularak öldü
        Halep'te çatışmalar sürüyor
        Halep'te çatışmalar sürüyor
        Malezya Başbakanı Ankara'da
        Malezya Başbakanı Ankara'da
        Kadın vekiller kolları sıvadı
        Kadın vekiller kolları sıvadı
        ABD, Rusya tescilli tankere el koydu
        ABD, Rusya tescilli tankere el koydu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Maduro' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Maduro' açıklaması
        Galatasaray'dan Pape Matar Sarr'a kanca!
        Galatasaray'dan Pape Matar Sarr'a kanca!
        Dehşet! Baba ile 3 oğluna kurşun yağmuru! Biri öldü!
        Dehşet! Baba ile 3 oğluna kurşun yağmuru! Biri öldü!
        Darphane'den altın alımı açıklaması
        Darphane'den altın alımı açıklaması
        "Uzun vadede BES’ten daha iyi bir yatırım enstrümanı yok"
        "Uzun vadede BES’ten daha iyi bir yatırım enstrümanı yok"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
        Mert Günok Fenerbahçe'de: 2.5 yıllık imza!
        Mert Günok Fenerbahçe'de: 2.5 yıllık imza!
        Bahis oynayan 108 teknik direktör PFDK'ya sevk edildi!
        Bahis oynayan 108 teknik direktör PFDK'ya sevk edildi!
        Üç milletvekili AK Partili oldu
        Üç milletvekili AK Partili oldu
        Doğum izni artırılıyor
        Doğum izni artırılıyor
        Adli emanet soygununda yeni gelişme!
        Adli emanet soygununda yeni gelişme!
        Geleceği tahmin edebildiler mi?
        Geleceği tahmin edebildiler mi?
        Sosyal medyada tepki çekmişti... Camideki videoya soruşturma!
        Sosyal medyada tepki çekmişti... Camideki videoya soruşturma!
        "Grand Slam kazanacağıma inanıyorum"
        "Grand Slam kazanacağıma inanıyorum"