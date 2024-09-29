Pendik'te tekmeli yumruklu sinyal kavgası
İstanbul Pendik'te iki araç sürücüsü arasında sinyal verme nedeniyle tekmeli yumruklu kavga çıktı. Kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Pendik'in Yenişehir Mahallesi'ndeki Orkide Sokak'ta iddiaya göre, trafikte iki araç sürücü arasında sinyal verme nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sürücülerden biri direksiyondaki sürücüyü araçtan çekerek yere düşürdü.
Araç sürücüsü yere düşen sürücüyü tekmelemeye devam etti.
Bu sırada araç kaymaya başlayınca başka bir kişi, aracı durdurdu. Çevredekiler tarafları ayırmaya çalışsa da öfkeli sürücüyle araç sürücüsü arasındaki kavga bir süre daha devam etti.
Kısa süre sonra ayağa kalkan sürücü, aldığı yumruk ve tekme darbeleriyle yeniden yere düştü.
Taraflar arasındaki kavga çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.