Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig BB Erzurumspor Pendikspor: 0 - Erzurumspor FK: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Pendikspor: 0 - Erzurumspor FK: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor sahasında Erzurumspor FK'yı ağırladı. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 eşitlikle sona erdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 16:10 Güncelleme: 20.10.2024 - 16:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pendik ile Erzurum yenişemedi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig’in 9. haftasında Pendikspor, konuk ettiği Erzurumspor FK ile 0-0 berabere kaldı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        5. dakikada sağ kanatta Gökcan Kaya’nın ceza sahası içine yaptığı ortada arka direkte iyi yükselen Topalli’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından dışarı gitti.

        27. dakikada Sefa Akgün’ün savunmanın arkasına attığı uzun pasta topla buluşan Mamba, karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı aşırtma vuruşta kaleci Erdem Canpolat topu çeldi. Pozisyonun devamında topu tekrar önünde bulan Mamba’nın vuruşunda kaleci Erdem Canpolat tekrar müdahale etti. Ceza sahası dışına açılan topa bu sefer Roshi şutunu çekti ve meşin yuvarlak dışarı çıktı.

        45+4. dakikada Teklic’in savunmanın arkasına attığı pasta topla buluşan Mamba, ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından dışarı gitti.

        69. dakikada sağ taraftan Orhan Ovacıklı’nın yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde Eren Tozlu’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

        81. sağ kanattan Orhan Ovacıklı’nın yaptığı ortada arka direkte iyi yükselen Giorbelidze’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.

        86. dakikada Teklic’in kullandığı serbest vuruşta Enes Keskin kafayla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında ceza sahası dışında topu önünde bulan Crociata’nın vuruşunda kaleci Erdem Canpolat meşin yuvarlağı kornere çeldi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni ayrıntılar: Hemşirelerin pişmanlık ifadeleri ortaya çıktı
        Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni ayrıntılar: Hemşirelerin pişmanlık ifadeleri ortaya çıktı
        Bakan Tunç'tan Yenidoğan çetesi soruşturması açıklaması
        Bakan Tunç'tan Yenidoğan çetesi soruşturması açıklaması
        “Yenidoğan çetesi”nin 1,5 yıllık serüveni….
        “Yenidoğan çetesi”nin 1,5 yıllık serüveni….
        Mou'dan sürpriz karar! İşte F.Bahçe'nin 11'i
        Mou'dan sürpriz karar! İşte F.Bahçe'nin 11'i
        Karşılaşma oynanıyor!
        Karşılaşma oynanıyor!
        Bu meyvelerin bilinçsiz tüketilmesi mide ve bağırsakta kitleye dönüşüyor
        Bu meyvelerin bilinçsiz tüketilmesi mide ve bağırsakta kitleye dönüşüyor
        Musk her gün bir kişiye 1 milyon dolar verecek
        Musk her gün bir kişiye 1 milyon dolar verecek
        Yenidoğan çetesi hakkında neler biliniyor? Çetenin lideri, yöneticileri ve üyeleri kimler? Hangi hastaneler kapatıldı?
        Yenidoğan çetesi hakkında neler biliniyor? Çetenin lideri, yöneticileri ve üyeleri kimler? Hangi hastaneler kapatıldı?
        L’Etape Türkiye by Tour de France'da şampiyon belli oldu
        L’Etape Türkiye by Tour de France'da şampiyon belli oldu
        Cinayetten sonra eğlendiler! Alyans detayıyla yakalandılar
        Cinayetten sonra eğlendiler! Alyans detayıyla yakalandılar
        Scholz'un Türkiye mesajları Alman basınında
        Scholz'un Türkiye mesajları Alman basınında
        Kötü kolesterol nedir ve nasıl düşürülür?
        Kötü kolesterol nedir ve nasıl düşürülür?
        İsrail'den İran'a suçlama
        İsrail'den İran'a suçlama
        "Telefon, bilgisayar ve televizyon foto yaşlanmayı artırıyor"
        "Telefon, bilgisayar ve televizyon foto yaşlanmayı artırıyor"
        'Kalpazan' için tepetaklak durdu
        'Kalpazan' için tepetaklak durdu
        "Lider olduğunu kanıtladı"
        "Lider olduğunu kanıtladı"
        Bebeklerde dil bağı ameliyatı! Gerekli mi, gereksiz mi?
        Bebeklerde dil bağı ameliyatı! Gerekli mi, gereksiz mi?
        "Milli bir gurur"
        "Milli bir gurur"
        Boğaz ağrısı bu kış kabusunuz olmasın!
        Boğaz ağrısı bu kış kabusunuz olmasın!
        "Küskün ayrıldım"
        "Küskün ayrıldım"