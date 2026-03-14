Pendikspor: 1 - İstanbulspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Pendikspor ile İstanbulspor, 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Pendikspor haftayı 53, ligdeki galibiyet hasreti 4 maça çıkan İstanbulspor ise 39 puanla tamamladı.
Giriş: 14.03.2026 - 22:09
Konuk ekibi 1-0 öne geçiren golü 22'de Ömer Faruk Duymaz atarken, ev sahibine beraberliği getiren golü ise 63. dakikada Görkem Bitin kaydetti.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Pendikspor, Ümraniyespor'a konuk olacak. İstanbulspor, Bodrum FK'yı ağırlayacak.
