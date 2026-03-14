        Haberler Spor Futbol 1. Lig Siltaş Yapı Pendikspor Pendikspor: 1 - İstanbulspor: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Pendikspor: 1 - İstanbulspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Pendikspor ile İstanbulspor, 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Pendikspor haftayı 53, ligdeki galibiyet hasreti 4 maça çıkan İstanbulspor ise 39 puanla tamamladı.

        Giriş: 14.03.2026 - 22:09 Güncelleme:
        İstanbul'da puanlar paylaşıldı!

        Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Pendikspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Pendik Stadı'nda oynanan müsabaka 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

        Konuk ekibi 1-0 öne geçiren golü 22'de Ömer Faruk Duymaz atarken, ev sahibine beraberliği getiren golü ise 63. dakikada Görkem Bitin kaydetti.

        Bu sonucun ardından Pendikspor puanını 53'e, ligde oynadığı son 4 maçı kazanamayan İstanbulspor ise 39'a çıkardı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Pendikspor, Ümraniyespor'a konuk olacak. İstanbulspor, Bodrum FK'yı ağırlayacak.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
