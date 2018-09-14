Pendikspor - Kırklarelispor karşılaşma önü

Türkiye 2.Lig Kırmızı Grup heyecanı devam ediyor. Pendikspor, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Kırklarelispor takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 16:30. 1 puanlı Pendikspor 14. sırada bulunuyor, Kırklarelispor 4 puana sahip ve 2. sırada. Pendikspor, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Kırklarelispor son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 355. İddaa'da Pendikspor kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Kırklarelispor kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Pendikspor önceki hafta Hacettepe mücadelesinde 0-2 yenildi.

Kırklarelispor ise Altay maçında 1-1 berabere kaldı.

Pendikspor, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 0 gol yedi.

Kırklarelispor, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Kırklarelispor, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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