Pendikspor Yardımcı Antrenörü Eren Şafak: Emeklerimiz çalınıyor

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaştıkları maçta 4-1 mağlup olan Pendikspor'un Yardımcı Antrenörü Eren Şafak, maçın ardından, "Emeklerimiz çalınıyor, Bu takımın düşüp düşmemesi insanların umrunda olmayabilir ama ciddi bir yatırım yapılmış durumda" ifadelerini kullandı.

Süper Lig’in 29’uncu haftasında Pendikspor, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’ye 4-1 mağlup oldu. Teknik direktör İbrahim Üzülmez'in maçta kırmızı kart görmesi nedeniyle basın toplantısına Pendikspor Yardımcı Antrenörü Eren Şafak katıldı.

Mücadeleyi değerlendiren Eren Şafak, "Maça aslında iyi başladığımızı düşünüyoruz. Hafta içi çalıştığımız analizlere göre iyi bir ilk yarı geçirdiğimiz düşünüyoruz. İlk yarıda oyuncularımız ciddi olarak karşılığını verdi. İkinci yarıda bir takım şeyler ciddi anlamda değişti. Devre arasına girerken bazı oyuncular hakeme yüklendi. Daha sonra ikinci yarıda etkilendi diye düşünüyorum. İkinci yarıda çok fazla geriye çekilmeyi düşünmüyorduk. Hakem arkadaşımız bizi geriye doğru itti. Bazı oyuncularımızın sakatlık problemleri vardı. Ondan dolayı değişikliğe gittik. Özellikle Welinton’un pozisyonu. Faul verebilirsiniz ama kırmızı kart gerektiren bir pozisyon olduğunu düşünmüyoruz. Nuno’nun pozisyonda faul vardı. 3’üncü golde Rassoul’e faul vardı maalesef hakem arkadaşımız bunu da görmezden geldi. Biz takımızla gurur duyuyoruz. İkinci yarı hakem istediğimizi performansı sahaya yansıtmamızı istemedi. Bu takımın düşüp düşmemesi insanların umrunda olmayabilir ama ciddi bir yatırım yapılmış durumda. Emeklerimiz çalınıyor. İkinci yarı oyun taktiği bizden çıktı. Hakem oyunu aldı taktiksel olarak rakip takıma verdi. Milli arada takıma daha iyi dokunuşlar yapmak istiyoruz, daha iyi bir Pendikspor izletmek istiyoruz. Bugün yenildiğimiz ve emeklerimiz çalındığı için çok üzgünüz” ifadelerini kullandı.

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Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez’in kırmızı kart gördüğü pozisyon hakkında konuşan Şafak, şu ifadeleri kullandı:

"Diyaloga girmedi. Normal bir şekilde itiraz ediyordu. 4’üncü hakem sahaya girdiğini söyledi. O yüzden kırmızı kart gördü. Bir diyalog geçmedi."

"HAKEM ARKADAŞLARIMIZIN BİZE DESTEK OLMASI LAZIM"

Eren Şafak, topun oyunda kalma süresinin düşük olmasıyla ilgili, "Maalesef ligimiz böyle. Yurt dışında analiz programı ve seminerlere katıldı. İtalyan futbolunda savunma ön plana çıkıyor, İspanyol futbolunda pas oyunu ön plana çıkıyor. Galatasaray’ın Sparta Prag ve Fenerbahçe’nin son maçı. Orada hakemlerin ne kadar etki ettiğini görüyorsunuz. Futbolu daha akıcı hale getirmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Hakem arkadaşlarımızın da bize destek olması lazım. Yoksa insanlar 40 dakika maç izler giderler" diyerek sözlerini noktaladı.