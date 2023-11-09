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        Penta Teknoloji kârlılıkta üçüncü çeyrekte de hız kesmedi, ciroda rekor tazeledi

        Penta Teknoloji, 2023 yılının ilk dokuz ayında  konsolide cirosunu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 88 artırarak 12 milyar TL'ye ulaştırdı.  

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2023 - 17:21 Güncelleme: 09.11.2023 - 17:21
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        Penta Teknoloji kârlılıkta hız kesmedi
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        Penta Teknoloji, 2023 yılının ilk iki çeyreğindeki finansal performansını üçüncü çeyreğe de taşıyarak kârlı büyümesini sürdürdü. 2023 üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) duyuran Penta Teknoloji; ilk dokuz aylık konsolide cirosunu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 88 artışla 12 milyar TL olarak açıkladı. Aynı dönemde brüt kârını 884 milyon TL’ye yükselten Penta Teknoloji’nin FAVÖK’ü yüzde 71 artışla 615 milyon TL, FAVÖK marjı ise yüzde 5,1 olarak gerçekleşti. Bu dönemde 323 milyon TL vergi öncesi kâr elde eden Penta Teknoloji, 2023 yılındaki başarılı grafiğini yeni bir rekorla taçlandırmış oldu.

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        CİRO YÜZDE 88 ARTTI

        Yılın üçüncü çeyreğindeki yüksek kârlılığın şirketin önümüzdeki dönem hızlı büyüme stratejsine güç kattığının altını çizen Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal şunları söyledi: “2023 yılının ilk yarısındaki başarılı performansımızı kesintisiz sürdürerek, 9 aylık konsolide ciromuzu yüzde 88 artırmayı başardık. Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin birbirinden yenilikçi ürünlerini iç pazara sunarak, ülkemizin dijitalleşme sürecine değerli katkılar sunuyoruz. Müşterilerimizin artan talebine, inovatif ürün ve çözüm seçenekleri sunmaya devam ederek, 2023 yılını finansal anlamda büyük başarılarla tamamlamayı hedefliyoruz.”

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        #Borsa İstanbul
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