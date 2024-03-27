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        Haberler Dünya Ortadoğu Pentagon'dan Gazze'ye kurulacak limana ilişkin açıklama

        Pentagon'dan Gazze'ye kurulacak limana ilişkin açıklama

        ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD'nin insani yardımları ulaştırmak amacıyla Gazze sahiline kuracağını açıkladığı geçici limanın güvenliğini sağlamada İsrail'in rol oynayacağını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 05:31 Güncelleme: 27.03.2024 - 05:31
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        Pentagon'dan Gazze'ye kurulacak limana ilişkin açıklama
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        Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında Gazze hakkında gazetecilerin sorularını cevapladı.

        ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in Washington’da bulunan İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile ele aldığı konulardan birinin Gazze’ye deniz yoluyla yapılacak yardım koridoru olduğunu belirten Singh, bu konuda kurulacak geçici liman ile ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi.

        Singh, geçici liman ve yardım koridorunun güvenliğinin sağlanmasında İsrail’in "bir tür rol oynayacağını" belirterek, “Ancak bu konuda ayrıntılar hala insani yardım dağıtımı açısından değerlendirme sürecinden geçiyor.” dedi.

        ABD’nin bölgedeki ortakları ve sivil toplum kuruluşları üzerinden yardımları dağıtacağını ifade eden Singh, şu aşamada detaylar konusunda daha fazla sunabileceği başka bilgi olmadığını kaydetti.

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        GAZZE'YE HAVADAN 8 TONDAN FAZLA “DOMUZ ETİ İÇERMEYEN” GIDA ATILDI

        Pentagon Sözcü Yardımcısı, 2 Mart’tan bu yana ABD’nin Gazze’ye 17 hava operasyonu ile 8 tondan fazla “domuz eti içermeyen” gıda maddesi attığı bilgisini paylaştı.

        Gazze’ye hava yoluyla yapılan yardımların, daha geniş insani çabaların yalnızca bir parçası olduğunu ifade eden Singh, deniz koridoru da dahil, ABD’nin ortaklarıyla Gazze'ye kritik yardım akışını artırmak için diğer seçenekler üzerinde çalıştığını öne sürdü.

        Singh, öte yandan dün havadan atılan yaklaşık 80 sarmaldan 3’ünün paraşüt sistemindeki arıza nedeniyle suya indiğini, yardımların atılmasında güvenlik önlemi olarak düşme bölgelerinin, paraşütlerin arıza riski göz önüne alınarak seçildiğini söyledi.

        AA'nın haberine göre; Gazze Medya Ofisi, havadan atılan insani yardımlar sırasında denize düşen paketleri almaya çalışırken 12 kişinin boğulduğunu, 6 kişinin de çıkan izdihamda hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

        REFAH'A YÖNELİK BİR OPERASYON "HATA" OLUR

        Singh, Austin ile Gallant görüşmesi sırasında İsrail’in Refah’a yapacağını açıkladığı geniş çaplı askeri saldırılar konusunun ele alınıp alınmadığı sorusu üzerine, Refah’a yönelik bir operasyonun “hata” olacağını tekrarladı.

        Bu konuyu hem özel hem de kamuya açık toplantılarda dile getirdiklerini ifade eden Singh, “Refah'a yapılacak herhangi bir operasyonun orada barınan 1 milyondan fazla insanı ve masum sivil hayatları da hesaba katması gerektiğini açıklamıştık. Dolayısıyla, eğer bu hayatlar dikkate alınmazsa, Refah'ta bir operasyona devam etmenin bir hata olacağını söylemiştik." diye konuştu.

        Singh, iki bakanının görüşme sırasında sadece Refah hakkında değil İsrail’in Gazze’de devam eden operasyonları hakkında da “güzel bir sohbet” etme imkanı bulduğunu sözlerine ekledi.

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        #ABD
        #gazze
        #israil
        #haberler
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