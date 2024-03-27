Pentagon'dan Gazze'ye kurulacak limana ilişkin açıklama

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında Gazze hakkında gazetecilerin sorularını cevapladı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in Washington’da bulunan İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile ele aldığı konulardan birinin Gazze’ye deniz yoluyla yapılacak yardım koridoru olduğunu belirten Singh, bu konuda kurulacak geçici liman ile ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Singh, geçici liman ve yardım koridorunun güvenliğinin sağlanmasında İsrail’in "bir tür rol oynayacağını" belirterek, “Ancak bu konuda ayrıntılar hala insani yardım dağıtımı açısından değerlendirme sürecinden geçiyor.” dedi.

ABD’nin bölgedeki ortakları ve sivil toplum kuruluşları üzerinden yardımları dağıtacağını ifade eden Singh, şu aşamada detaylar konusunda daha fazla sunabileceği başka bilgi olmadığını kaydetti. REKLAM GAZZE'YE HAVADAN 8 TONDAN FAZLA “DOMUZ ETİ İÇERMEYEN” GIDA ATILDI Pentagon Sözcü Yardımcısı, 2 Mart’tan bu yana ABD’nin Gazze’ye 17 hava operasyonu ile 8 tondan fazla “domuz eti içermeyen” gıda maddesi attığı bilgisini paylaştı. Gazze’ye hava yoluyla yapılan yardımların, daha geniş insani çabaların yalnızca bir parçası olduğunu ifade eden Singh, deniz koridoru da dahil, ABD’nin ortaklarıyla Gazze'ye kritik yardım akışını artırmak için diğer seçenekler üzerinde çalıştığını öne sürdü.

Singh, öte yandan dün havadan atılan yaklaşık 80 sarmaldan 3’ünün paraşüt sistemindeki arıza nedeniyle suya indiğini, yardımların atılmasında güvenlik önlemi olarak düşme bölgelerinin, paraşütlerin arıza riski göz önüne alınarak seçildiğini söyledi. AA'nın haberine göre; Gazze Medya Ofisi, havadan atılan insani yardımlar sırasında denize düşen paketleri almaya çalışırken 12 kişinin boğulduğunu, 6 kişinin de çıkan izdihamda hayatını kaybettiğini açıklamıştı. REFAH'A YÖNELİK BİR OPERASYON "HATA" OLUR Singh, Austin ile Gallant görüşmesi sırasında İsrail’in Refah’a yapacağını açıkladığı geniş çaplı askeri saldırılar konusunun ele alınıp alınmadığı sorusu üzerine, Refah’a yönelik bir operasyonun “hata” olacağını tekrarladı.