Pentagon, Ukrayna sorularını yanıtsız bıraktı

Pentagon Sözcü Yardımcısı Singh, günlük basın toplantısında konuştu. Ukrayna'ya ATACMS füzelerinin kullanım izni ve Rusya Savunma Bakanlığının "Rus toprağı Braynsk bölgesine bunlardan 6 adet fırlatıldığı" açıklamasına ilişkin sorulara Singh, "Hayal kırıklığınızı anlıyorum ama şu anda duyuracağım veya onaylayacağım bir şey yok." yanıtını verdi.

Singh, bu konuda kamuoyuyla paylaşacakları bir şey olursa bunu yapacaklarını belirterek, "Bununla birlikte Rusya'nın 11 bin Kuzey Kore askerini (Ukrayna'da) cepheye sokarak savaşı tırmandırmayı seçtiği gerçeğini unutmayalım." ifadesini kullandı.

AA'nın haberine göre; gazetecilerin, ABD'nin Ukrayna'da Amerikan silahlarının kullanımı konusunda bir politika değişikliğine gidip gitmediği konusundaki ısrarlı sorularını yanıtsız bırakan Singh, bu bağlamda Rusya'nın nükleer silah doktrinini güncellemesine ise şaşırmadıklarını belirtti. REKLAM Singh, "Son 2 yıldır gördüğümüz şey, bunun sinyalini veriyorlardı. Durumu izlemeye devam edeceğiz. Ancak Rusya'nın Ukrayna içinde nükleer silah kullanmaya hazırlandığına dair hiçbir belirti yok ve bu nedenle bizim politikalarımızda yapılması gereken herhangi bir değişiklik görmüyoruz." şeklinde konuştu.

RUSYA, UKRAYNA'NIN RUS TOPRAĞINA ATACMS FÜZELERİYLE SALDIRDIĞINI AÇIKLAMIŞTI Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın gece Rus toprağı Braynsk bölgesine Amerikan yapımı 6 adet uzun menzilli taktik ATACMS füzeleriyle saldırı düzenlediğini bildirmişti. Füzelerin, S-400 ve "Pantsir" hava savunma füze sistemleriyle engellendiği kaydedilen açıklamada, "Doğrulanan bilgiye göre, saldırıda Amerikan yapımı ATACMS operasyonel taktik füzeleri kullanıldı. Bunlardan 5'i düşürüldü, 1'i hasar gördü. Bunun parçaları, Bryansk bölgesindeki bir askeri tesisin teknik bölgesine düştü ve yangın çıktı. Yangın söndürüldü. Can kaybı ve hasar yok." ifadeleri paylaşılmıştı.

Amerikan Washington Post (WP) gazetesinin iki kıdemli ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD yönetiminin, Ukrayna'ya, temin ettiği uzun menzilli taktik füze sistemlerinin (ATACMS) sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanma imkanı tanıyacak izni verdiği belirtilmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peşkov, iddialara ilişkin dün yaptığı açıklamada, "Bu, onların (Amerikalıların) Ukrayna'daki çatışmalara dahil olma şeklini kökten değiştiriyor." ifadesini kullanmıştı.