        Pep Guardiola'dan Filistin mesajı: Onları yalnız bıraktık! - Futbol Haberleri

        Guardiola'dan Filistin mesajı: Onları yalnız bıraktık!

        Dünyaca ünlü teknik direktör Pep Guardiola, Barselona'da düzenlenen bir etkinlikte Filistin için yardım talep etti. Guardiola'nın konuşması dünyada gündem oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2026 - 10:10 Güncelleme: 30.01.2026 - 10:10
        Guardiola'dan Filistin mesajı!
        Manchester City antrenörü Pep Guardiola, Barselona'da Filistin için düzenlenen yardım kampanyasında yaptığı konuşmayla tüm dünyada manşetlere çıktı.

        Guardiola, Katalonya'da meşhur olan 30 sanatçıyla birlikte Palau Sant Jordi'de düzenlenen 'Act x Palestine' yardım etkinliğinde sahneye çıktı. Siyah beyaz Filistin kefiyesi takan Guardiola, Gazze'deki savaşta ebeveynlerini kaybeden çocuklar için bir konuşma yaptı.

        İşte Guardiola'nın Filistin için yaptığı konuşmanın tam metni:

        "İyi akşamlar! Selamün aleyküm! Son iki yıldır sosyal medyada ve televizyonda gördüğüm, kendini filme alan ve annesinin nerede olduğunu soran bir çocuk gördüğümde -annesi enkaz altında gömülü olduğu halde o bunu henüz bilmiyor- hep şunu düşünüyorum: Acaba o ne düşünüyor?

        Onları yalnız bıraktığımızı, terk ettiğimizi, ihmal ettiğimizi hissediyorum. Her zaman onun "Neredesiniz? Gelin ve bize yardım edin" dediğini hayal ediyorum. Ve şimdiye kadar bunu yapmadık. Belki de iktidardakiler korkak oldukları için, çünkü temelde masum gençleri masum insanları öldürmeye gönderiyorlar.

        Korkaklar böyle yapar. Çünkü onlar evlerinde, soğukta ısıtma, sıcakta klima ile yaşıyorlar. Bir adım öne çıkmalıyız. Sadece orada olmak bile çok şey ifade ediyor, çok ama çok şey. Bombaların yol açtığı ve yol açmak istediği şey sessizlik ve bizim başka yöne bakmamız.

        Tek hedefleri bu, bizim bir adım öne çıkmamamız. Ve biz buna direnmeliyiz. Başka yöne bakmamalıyız; dahil olmalı ve katılmalıyız.

        Dünyanın önünde durarak, doğal olarak zayıf olanların, bu durumda Filistin'in yanında olduğumuzu gösteriyoruz ama sadece Filistin'in değil, tüm davaların. Bu Filistin için bir bildiri ve insanlık için bir bildiri."

