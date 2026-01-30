Manchester City antrenörü Pep Guardiola, Barselona'da Filistin için düzenlenen yardım kampanyasında yaptığı konuşmayla tüm dünyada manşetlere çıktı.

🎙️ Pep Guardiola, Filistin için konuştu: Selamünaleyküm. Televizyonda ve sosyal medyada, enkazın arasında kendini kaydeden, ‘Annem nerede?’ diye yalvaran bir çocuk gördüm. Annesine ne olduğunu bilmiyor.



Ve hep şunu düşünüyorum: Acaba bu çocuklar ne düşünüyor olmalı?



Guardiola, Katalonya'da meşhur olan 30 sanatçıyla birlikte Palau Sant Jordi'de düzenlenen 'Act x Palestine' yardım etkinliğinde sahneye çıktı. Siyah beyaz Filistin kefiyesi takan Guardiola, Gazze'deki savaşta ebeveynlerini kaybeden çocuklar için bir konuşma yaptı.

İşte Guardiola'nın Filistin için yaptığı konuşmanın tam metni:

"İyi akşamlar! Selamün aleyküm! Son iki yıldır sosyal medyada ve televizyonda gördüğüm, kendini filme alan ve annesinin nerede olduğunu soran bir çocuk gördüğümde -annesi enkaz altında gömülü olduğu halde o bunu henüz bilmiyor- hep şunu düşünüyorum: Acaba o ne düşünüyor?

Onları yalnız bıraktığımızı, terk ettiğimizi, ihmal ettiğimizi hissediyorum. Her zaman onun "Neredesiniz? Gelin ve bize yardım edin" dediğini hayal ediyorum. Ve şimdiye kadar bunu yapmadık. Belki de iktidardakiler korkak oldukları için, çünkü temelde masum gençleri masum insanları öldürmeye gönderiyorlar.

Korkaklar böyle yapar. Çünkü onlar evlerinde, soğukta ısıtma, sıcakta klima ile yaşıyorlar. Bir adım öne çıkmalıyız. Sadece orada olmak bile çok şey ifade ediyor, çok ama çok şey. Bombaların yol açtığı ve yol açmak istediği şey sessizlik ve bizim başka yöne bakmamız.