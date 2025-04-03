Pep Guardiola'dan sonra Okan Buruk! 14 yıl sonra...

Okan Buruk, Jose Mourinho'yu bir sezon içinde iki kez deplasmanda yenen ikinci teknik direktör oldu.

Bu sezon Fenerbahçe'yi Kadıköy'de oynanan lig maçında 3-1, kupa maçında ise 2-1 mağlup eden Okan Buruk, Portekizli teknik direktöre karşı bir sezonda iki deplasman zaferi kazanmayı başardı.