        Pera Müzesi'nde Cumhuriyet Döneminde Yetişen Bestekârlar konseri

        Pera Müzesi'nde Cumhuriyet Döneminde Yetişen Bestekârlar konseri

        Pera Müzesi'nin Türk Müziği Konserleri programı, yeni sezona 26 Ekim Pazar saat 15.30'da Pera Müzesi Oditoryumu'nda gerçekleşecek "Cumhuriyet Döneminde Yetişen Bestekârlar" başlıklı konserle başlıyor

        Giriş: 18.10.2025 - 11:10 Güncelleme: 18.10.2025 - 11:10
        Cumhuriyet Döneminde Yetişen Bestekârlar konseri
        Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi’nin gelenekselleşen Türk Müziği Konserleri programı, yeni sezona “Cumhuriyet Döneminde Yetişen Bestekârlar” başlıklı konserle başlıyor. Günümüzün usta yorumcuları ve sâzendelerinin, büyük bestekârların seçme eserlerini seslendirdikleri serinin yeni konserinde, misafir solistler Münip Utandı ve Güzin Değişmez sahne alacak.

        Klasik Türk Mûsikisi’nin duayen ismi, Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca’nın anısına saygıyla düzenlenen Pera Müzesi Türk Müziği Konserleri; Türk müziğinin tarihsel, kültürel, geleneksel, sosyolojik, antropolojik, felsefi, edebi yönlerine ilişkin sunuş ve sohbetler de içeriyor.

        Koordinatörlüğünü Sinan Sipahi’nin, sunuculuğunu Osman Nuri Özpekel’in üstlendiği konser 26 Ekim Pazar saat 15.30’da Pera Müzesi Oditoryumu’nda gerçekleşecek.

        Saz Sanatçıları

        Osman Nuri Özpekel – Ud

        Kemal Caba – Keman

        Emrullah Şengüller - Viyolonsel

        Yasemin Şehnaz Ayan - Kemençe

        Ayşe Ayan - Kanun

        Gamze Ege Yıldız -Tanbur

        Konserin biletleri Biletix’ten veya konser günü Pera Müzesi resepsiyonundan alınabilir.

        #Pera Müzesi
