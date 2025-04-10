Pera Müzesi'nde 'Kahve Molası' için son günler

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi’nin, Mayıs 2014’te ziyaretçilerle buluşturduğu ve UNESCO tarafından 2013 yılında Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne dahil edilen Türk Kahvesi ve Geleneği kapsamında Kütahya Çini ve Seramikleri Koleksiyonu’ndan bir seçkiyle derlediği Kahve Molası: Kütahya Çini ve Seramiklerinde Kahvenin Serüveni sergisi, 13 Nisan Pazar gününe kadar ziyaretçilerini bekliyor. Sergi, kahve kültürünü geçmişin estetik ve toplumsal kodları üzerinden yeniden yorumlama imkânı sunuyor.

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“Sihirli Meyve” olarak anılan kahvenin serüveni, Etiyopya’da keşfedilmesiyle başlıyor ve 15. yüzyılda Yemen üzerinden Osmanlı topraklarına ulaşıyor. Kısa sürede itibarlı bir içecek olarak saraylardan konaklara, oradan da kahvehanelere yayılan kahve, çevresinde gelişen ritüellerle sosyal yaşamın merkezinde yer alıyor. Kahve Molası sergisi, bu köklü kültürü, kahveyle birlikte şekillenen gündelik pratikler, toplumsal roller ve kamusal alan gibi kavramlar çerçevesinde ele alıyor; izleyiciyi Kütahya’nın seramik üretimi üzerinden çok katmanlı bir okuma yapmaya davet ediyor.

REKLAM Osmanlı döneminde İznik’ten sonra en önemli seramik üretim merkezi olan Kütahya, tarih boyunca Frig, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerinden itibaren süregelen yoğun seramik üretimiyle öne çıkıyor. Bu geleneği usta-çırak ilişkisiyle günümüze taşıyan şehir, 17. ve 18. yüzyıllarda çinicilikte en yetkin örnekleri veriyor. 19. yüzyılın sonlarında yeniden canlanan Kütahya çiniciliği, İznik ve Çanakkale arasında konumlanan bir “kent sanatı” kimliğiyle, zengin ürün yelpazesi ve sürekliliğiyle Osmanlı sanat mirasının önemli parçalarından biri hâline geliyor. Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kütahya Çini ve Seramikleri Koleksiyonu’ndan derlenen eserler aracılığıyla hazırlanan sergi, kahve kültürünü geçmişin estetik ve sosyokültürel kodları üzerinden yeniden okumaya davet ediyor.Kahve Molası sergisi, 13 Nisan Pazar gününe kadar Pera Müzesi’nin 1. katında ziyaret edilebilir. Ayrıca sergiye, müzenin web sitesinde yer alan Dijital Sergiler sekmesi üzerinden çevrimiçi olarak da ulaşmak mümkün.