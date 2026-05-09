Pera Müzesi'nde 'Konstantinopolis/İstanbul' paneli

        İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, Arka Oda Toplantıları'nda 13 Mayıs'ta Çiğdem Kafescioğlu'nun Konstantinopolis/İstanbul: İmparatorluk Başkentinde Mekânın ve İmgenin Yeniden İnşası başlıklı kitabından yola çıkarak Osmanlı'nın İstanbul'u başkent olarak nasıl yeniden kurduğunu, bu sürecin mekân ve imge üzerinden nasıl şekillendiğini tartışmaya açılıyor

        Giriş: 09 Mayıs 2026 - 00:38
        Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün (İAE), mimarlık, tarih ve kent çalışmaları gibi farklı alanlarda İstanbul’a dair güncel araştırma ve tartışmaları bir araya getirdiği Arka Oda Toplantıları, “Konstantinopolis/İstanbul: İmparatorluk Başkentinde Mekânın ve İmgenin Yeniden İnşası” başlıklı panelle devam ediyor. 13 Mayıs Çarşamba 18.30’da, Pera Müzesi Oditoryumu’nda ücretsiz gerçekleştirilecek panelde Çiğdem Kafescioğlu, Sevil Enginsoy Ekinci, Emir Alışık ve Ekin Can Göksoy, Kafescioğlu’nun Türkçede aynı adla yayımlanan kitabı üzerine konuşmak üzere bir araya geliyor.

        Ödüllü bir kitap etrafında buluşma

        Çiğdem Kafescioğlu’nun Constantinopolis/Istanbul: Cultural Encounter, Imperial Vision, and the Construction of the Ottoman Capital (Penn State University Press, 2009) başlıklı kitabı, Osmanlı başkentinin inşasını mimariden görsel kültüre, kentsel pratikten imgeye uzanan geniş bir çerçevede ele alıyor. Society of Architectural Historians tarafından verilen Spiro Kostof Kitap Ödülü’ne layık görülen çalışma, alanında kurucu metinlerden biri olarak kabul ediliyor. Kitabın Türkçe çevirisinin Konstantinopolis/İstanbul: İmparatorluk Başkentinde Mekânın ve İmgenin Yeniden İnşası adıyla yayımlanması vesilesiyle düzenlenen panel, bu kapsamlı çalışmayı farklı disiplinlerden bakışlarla yeniden gündeme taşıyor.

        Farklı disiplinlerden üç okuma

        Panelde Emir Alışık, Bizans tarih yazıcılığı perspektifinden kitapla kurduğu okuma ilişkisini ve bu ilişkinin zaman içindeki dönüşümünü ele alacak. Ekin Can Göksoy, kitabın Osmanlı başkentinin inşasına dair ortaya koyduğu çerçeveyi erken modern Bursa araştırmalarıyla ilişkilendirerek başkentliğini kaybeden bir şehrin kendi anlamını nasıl yeniden kurduğunu tartışacak. Sevil Enginsoy Ekinci ise kitabın İngilizce ve Türkçe baskılarını birlikte değerlendirerek tarih yazımının küresel ölçekte yeniden şekillendiği bir dönemde bu iki baskının nasıl bir perspektif sunduğunu inceleyecek. Kafescioğlu da tartışmaya katılarak çalışmanın yayımlandığı günden bu yana nasıl okunduğunu, hangi başlıkların öne çıktığını ve zaman içinde hangi yeni yorumlara kapı araladığını kendi perspektifinden değerlendirecek.

        Pera Müzesi Oditoryumu'nda gerçekleşecek etkinliğe katılım ücretsiz...

