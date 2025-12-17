Habertürk
        Pera Müzesi'nde 'Ortak Duygular Sergi Turu'

        Pera Müzesi'nde 'Ortak Duygular Sergi Turu'

        Pera Müzesi, Ortak Duygular: British Council Koleksiyonu'ndan Yapıtlar sergisi kapsamında küratör Ulya Soley'in rehberliğinde iki özel tur gerçekleştiriyor. 24 ve 27 Aralık'ta düzenlenecek turlar, ziyaretçilere serginin kavramsal yapısını ve koleksiyondan seçilen eserleri yakından inceleme olanağı sunuyor

        Giriş: 17.12.2025 - 11:15 Güncelleme: 17.12.2025 - 11:15
        Pera Müzesi'nde 'Ortak Duygular Sergi Turu'
        Kuruluşunun 20. yılında birçok yeni sergi ve özel programı sanatseverlerle buluşturan Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, ziyaretçilerini ağırlamaya devam eden Ortak Duygular: British Council Koleksiyonu’ndan Yapıtlar sergisi kapsamında, serginin küratörü Ulya Soley’in rehberliğinde iki özel sergi turu düzenliyor. 24 Aralık Çarşamba 18.00’de ve 27 Aralık Cumartesi 15.00’te gerçekleşecek turlar, izleyicilere sergiyi küratoryal perspektiften deneyimleme imkânı sunacak.

        Küratör turu kapsamında ziyaretçiler, Soley’in anlatımıyla British Council Koleksiyonu’ndan seçilen eserleri yakından inceleme, serginin kavramsal çerçevesini derinlemesine değerlendirme ve serginin sunduğu ilişkilere farklı bir perspektiften yaklaşma fırsatı bulacak.

        British Council Koleksiyonu’ndan 29 sanatçının eserlerini buluşturan Ortak Duygular sergisi, 1930’lardan bu yana oluşturulan ve bugün eser sayısı 9 bine yaklaşan kapsamlı koleksiyonu bugünün bakış açısıyla yeniden okuyor. Sergi, koleksiyonların ve sanat kurumlarının yalnızca geçmişi koruyan yapılar olmadığını; aynı zamanda günümüzün sosyal ve politik tartışmalarıyla etkileşim kurabilen canlı birer düşünme alanı sunduğunu vurguluyor.

        Ulya Soley
        Ulya Soley

        Ulya Soley’in küratoryal yaklaşımıyla şekillenen sergi, “Özeni Korumak”, “Tanıdık Yüzler” ve “Hayali Gelecek” başlıkları altında üç bölümde ilerliyor. Ortak Duygular, değişim ve belirsizliklerle örülü bugünün dünyasında ortak duyguların paylaşıldığı bir alan oluşturmayı amaçlarken, koleksiyon politikaları, sanat aracılığıyla bir araya gelen topluluklar ve sanat kurumlarının geleceği üzerine düşünmeye davet ediyor.

        Kontenjanın sınırlı olduğu, tura katılmak için Biletix’ten ya da etkinlik günü Pera Müzesi resepsiyonundan bilet alabilirsiniz...

        #Pera Müzesi
        #British Council
        #Ulya Soley
