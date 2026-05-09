Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Sinema Pera Müzesi'nde 'Suyun Kıyısında'ya özel rehberli sergi turu

        Pera Müzesi'nde 'Suyun Kıyısında'ya özel rehberli sergi turu

        Pera Müzesi, Suyun Kıyısında: Halil Paşa'nın Yaşamı ve Sanatı sergisi kapsamında küratör Dr. Özlem İnay Erten rehberliğinde düzenlediği özel sergi turuyla 14 Mayıs Perşembe günü izleyicileri sanatçının yaşamına ve üretimine yakından bakmaya davet ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Mayıs 2026 - 00:37 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Suyun Kıyısında'ya özel rehberli sergi turu

        Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, ziyaretçilerini ağırlamaya devam eden Suyun Kıyısında: Halil Paşa’nın Yaşamı ve Sanatı sergisi kapsamında, serginin küratörü Dr. Özlem İnay Erten’in rehberliğinde özel “Suyun Kıyısında Sergi Turu” düzenliyor. 14 Mayıs Perşembe 18.30’da gerçekleşecek tur, izleyicilere sergiyi küratoryal perspektiften deneyimleme imkânı sunuyor.

        REKLAM

        Tur kapsamında ziyaretçiler, Erten’in anlatımıyla Halil Paşa’nın yaşamı ve sanatsal üretimi etrafında şekillenen sergiyi yakından inceleme, sanatçının resim anlayışını ve üretim süreçlerini derinlemesine değerlendirme ve serginin sunduğu anlatıya farklı bir perspektiften yaklaşma fırsatı buluyor.

        Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan süreçte resim sanatının dönüşümünde önemli bir rol oynayan Halil Paşa’ya odaklanan sergi, asker kökenli bir ressam olarak akademik disiplin ile izlenimci duyarlılığı bir araya getiren sanatçının üretimini kapsamlı bir çerçevede ele alıyor. Açık hava resmi geleneğinin Türkiye’deki öncülerinden biri olarak öne çıkan Halil Paşa’nın eserleri, ışık ve renk anlayışı, manzara ve portre resmindeki ustalığı ile farklı coğrafyalarda geliştirdiği görsel dili üzerinden yeniden değerlendiriliyor.

        Dr. Özlem İnay Erten
        Dr. Özlem İnay Erten

        Sergi, sanatçının İstanbul’un Boğaz kıyılarından Paris Salon sergilerine, Kahire’nin ışığına uzanan üretim yolculuğunu bir araya getirirken; arşiv belgeleri, basın haberleri, mektuplar, fotoğraflar ve sanatçının kişisel eşyalarından oluşan dokümanter içeriklerle bu anlatıyı derinleştiriyor. Suyun Kıyısında, Halil Paşa’nın sanatsal mirasını yalnızca tarihsel bir figür üzerinden değil, aynı zamanda modern Türk resminin oluşum sürecine açılan bir düşünme alanı olarak ele alıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Battaniyeye sarıp sırtına aldığı 'Kukuli' ile Trabzon'u geziyor

        Trabzon'da 61 yaşındaki Pakize Hatipoğlu'nun kızının sokakta yaralı halde bulup sahiplendiği köpeği 'Kukuli' ile kurduğu güçlü bağ görenlerin yüreklerini ısıtıyor.(İHA)

        #Pera Müzesi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        Bakan Çiftçi'den önemli açıklamalar
        Bakan Çiftçi'den önemli açıklamalar
        F.Bahçe 8. kez Final-Four'da!
        F.Bahçe 8. kez Final-Four'da!
        Rusya-Ukrayna arasında 3 günlük ateşkes
        Rusya-Ukrayna arasında 3 günlük ateşkes
        İtfaiyeden anne köpeğe hassas müdahale
        İtfaiyeden anne köpeğe hassas müdahale
        İran basını: Hürmüz Boğazı'nda çatışmalar yaşandı
        İran basını: Hürmüz Boğazı'nda çatışmalar yaşandı
        Eşekli firar planı yetmedi: 9 yıl 7 ay hapis cezası
        Eşekli firar planı yetmedi: 9 yıl 7 ay hapis cezası
        Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde zirvede!
        Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde zirvede!
        Beşiktaş iskelesinde bıçaklı saldırı
        Beşiktaş iskelesinde bıçaklı saldırı
        Aidatlarda sistem değişti
        Aidatlarda sistem değişti
        "Savunma ihracatında hedef ilk 10"
        "Savunma ihracatında hedef ilk 10"
        Şanlıurfa'da dehşet yaşandı! Silahlı kavgada 3 kiş öldü!
        Şanlıurfa'da dehşet yaşandı! Silahlı kavgada 3 kiş öldü!
        Mourinho yeniden Real Madrid yolunda!
        Mourinho yeniden Real Madrid yolunda!
        Aziz Yıldırım'dan birlik çağrısı!
        Aziz Yıldırım'dan birlik çağrısı!
        Myanmar'da 11 bin karatlık dev yakut bulundu
        Myanmar'da 11 bin karatlık dev yakut bulundu
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        "Gazze'ye 1 milyon konserve dağıtıldı"
        "Gazze'ye 1 milyon konserve dağıtıldı"
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
        Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası