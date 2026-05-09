Pera Müzesi'nde 'Suyun Kıyısında'ya özel rehberli sergi turu

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, ziyaretçilerini ağırlamaya devam eden Suyun Kıyısında: Halil Paşa’nın Yaşamı ve Sanatı sergisi kapsamında, serginin küratörü Dr. Özlem İnay Erten’in rehberliğinde özel “Suyun Kıyısında Sergi Turu” düzenliyor. 14 Mayıs Perşembe 18.30’da gerçekleşecek tur, izleyicilere sergiyi küratoryal perspektiften deneyimleme imkânı sunuyor.

Tur kapsamında ziyaretçiler, Erten’in anlatımıyla Halil Paşa’nın yaşamı ve sanatsal üretimi etrafında şekillenen sergiyi yakından inceleme, sanatçının resim anlayışını ve üretim süreçlerini derinlemesine değerlendirme ve serginin sunduğu anlatıya farklı bir perspektiften yaklaşma fırsatı buluyor.

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan süreçte resim sanatının dönüşümünde önemli bir rol oynayan Halil Paşa’ya odaklanan sergi, asker kökenli bir ressam olarak akademik disiplin ile izlenimci duyarlılığı bir araya getiren sanatçının üretimini kapsamlı bir çerçevede ele alıyor. Açık hava resmi geleneğinin Türkiye’deki öncülerinden biri olarak öne çıkan Halil Paşa’nın eserleri, ışık ve renk anlayışı, manzara ve portre resmindeki ustalığı ile farklı coğrafyalarda geliştirdiği görsel dili üzerinden yeniden değerlendiriliyor.

Sergi, sanatçının İstanbul’un Boğaz kıyılarından Paris Salon sergilerine, Kahire’nin ışığına uzanan üretim yolculuğunu bir araya getirirken; arşiv belgeleri, basın haberleri, mektuplar, fotoğraflar ve sanatçının kişisel eşyalarından oluşan dokümanter içeriklerle bu anlatıyı derinleştiriyor. Suyun Kıyısında, Halil Paşa’nın sanatsal mirasını yalnızca tarihsel bir figür üzerinden değil, aynı zamanda modern Türk resminin oluşum sürecine açılan bir düşünme alanı olarak ele alıyor.