Perakende satış hacmi kasımda yüzde 12 yükseldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

Perakende satış hacmi kasımda yüzde 12 yükseldi

Kasım ayında perakende satış hacmi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12.1 yükseldi. Perakende ciro ise aynı dönemde yüzde 125.4 arttı

Perakende satış hacmi kasımda yüzde 12 yükseldi
HABERTURK.COM

TÜİK kasım ayı perakende satış endeksleri gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre kasım 2022'de sabit fiyatlarla perakende satış hacmi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12.1 yükseldi. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 5.7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 17.7, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 3.9 arttı.

Perakende satış hacmi yıllık değişim oranı (%), Kasım 2022:

CİROLAR YÜZDE 125 YÜKSELDİ

Cari fiyatlarla perakende ciro ise kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 125.4 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 120.8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 121.2, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 148.2 yükseldi.

GIDA SATIŞLARINDA AYLIK DÜŞÜŞ

Aylık gelişmelere bakıldığında ise kasımda perakende satış hacmi bir önceki aya göre yüzde 1,5 arttı. Gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0.9 azaldı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 3.3 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 0.6 düştü.

Perakende ciro ise kasımda bir önceki aya göre yüzde 4.9 yükseldi. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışlarında yüzde 4.8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 6.4, otomotiv yakıtı satışlarında ise yüzde 1.1'lik artış kaydedildi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Özel okullara Rekabet soruşturması
İŞ-YAŞAM Özel okullara Rekabet soruşturması
1 yılda halka arzlar 20 milyar lira kaynak topladı
İŞ-YAŞAM 3 yılda 42,5 milyar liralık halka arz
Son dakika: Memur ve emekli zammını içeren teklif kabul edildi
İŞ-YAŞAM Memur ve emekli zammını içeren teklif kabul edildi
Halka arz şirketlere ne kazandırıyor?
İŞ-YAŞAM Halka arz şirketlere ne kazandırıyor?
Trendyol’dan ‘kapıdan iade’ kolaylığı
İŞ-YAŞAM Trendyol’dan ‘kapıdan iade’ uygulaması
Afrika'ya ihracat rekoru
İŞ-YAŞAM Afrika'ya ihracat rekoru
Bazı atama kararları Resmi Gazete'de
İŞ-YAŞAM Bazı atama kararları Resmi Gazete'de
Patronlardan 17 milyar liralık ortak satışı
İŞ-YAŞAM 17 milyarlık ortak satışı
Re-Pie Portföy’den 2022’de 1.7 milyar liralık yatırım
İŞ-YAŞAM Re-Pie’dan 1.7 milyar liralık yatırım
Borsanın rallisi 2023'te de sürecek mi?
İŞ-YAŞAM Borsadaki ralli devam edecek mi?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.