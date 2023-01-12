Perakende satış hacmi kasımda yüzde 12 yükseldi

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TÜİK kasım ayı perakende satış endeksleri gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre kasım 2022'de sabit fiyatlarla perakende satış hacmi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12.1 yükseldi. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 5.7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 17.7, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 3.9 arttı.

Perakende satış hacmi yıllık değişim oranı (%), Kasım 2022:



CİROLAR YÜZDE 125 YÜKSELDİ

Cari fiyatlarla perakende ciro ise kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 125.4 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 120.8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 121.2, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 148.2 yükseldi.

GIDA SATIŞLARINDA AYLIK DÜŞÜŞ

Aylık gelişmelere bakıldığında ise kasımda perakende satış hacmi bir önceki aya göre yüzde 1,5 arttı. Gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0.9 azaldı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 3.3 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 0.6 düştü.

Perakende ciro ise kasımda bir önceki aya göre yüzde 4.9 yükseldi. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışlarında yüzde 4.8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 6.4, otomotiv yakıtı satışlarında ise yüzde 1.1'lik artış kaydedildi.