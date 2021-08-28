Yapımcılığını Karen Rosenfelt, Chris Columbus, Michael Barnathan, Mark Radcliffe'in üstlendiği Percy Jackson & Olimposlular: Şimşek Hırsızı filmi 2010 yılında vizyona girdi. Popüler aksiyon-macere filmi Percy Jackson & Olimposlular: Şimşek Hırsızı'nın müzikleri Christophe Beck'e ait. İşte filme dair merak edilenler...
PERCY JACKSON VE OLİMPOSLULAR: ŞİMŞEK HIRSIZI FİLMİ KONUSU NE?
Rick Riordan'ın aynı isimli kitabından uyarlanan Percy Jackson ve Olimposlular: Şimşek Hırsızı filminin konusu şöyle:
Babası mitolojik Yunan tanrısı Poseidon annesi ise sıradan birisi olan Percy başından geçenler anlatılıyor. Zeus‘un en güçlü silahı olan şimşeğin çalınması üzerine bunu Percy ‘nin çaldığını ve geri vermesi gerektiğini aksi halde savaş başlayacağını söyler. Percy şimşeği çalmadığını ispatlamak için şimşeği bulmaktan başka çaresi kalmamıştır.
PERCY JACKSON VE OLİMPOSLULAR: ŞİMŞEK HIRSIZI FİLMİ OYUNCULARI KİM?
Logan Lerman - Percy Jackson, yarı tanrı, Poseidon'un oğlu
Brandon T. Jackson - Kıvırcık Çalıdibi, Percy'nin koruyucusu,satir
Alexandra Daddario - Annabeth Chase yarı tanrı,Athena'nın kızı ve Percy'nin arkadaşı
Jake Abel - Luke Castellan yarı tanrı,Hermes'in oğlu
Sean Bean - Zeus,göklerin hakimi,Olimpos Dağı'nın kralı ve Poseidon'la Hades'in kardeşi.Percy'i şimşeğini çalmakla suçlar.
Kevin McKidd - Poseidon, Percy'nin babası,denizler tanrısı ve Zeus'la Hades'in kardeşi
Steve Coogan - Hades,yeraltı dünyasının tanrısı ve Zeus'la Poseidon'un kardeşi
Melina Kanakaredes - Athena, Annabeth'in annesi; bilgelik,adalet ve savaş stratejisi tanrıçası
Rosario Dawson - Persephone,bahar tanrıçası ve Hades'in eşi
Dylan Neal - Hermes, Luke'un babası; hırsızlık tanrısı
Erica Cerra - Hera,evlilik ve aile tanrıçası,Olimpos Dağı'ın Kraliçesi,Zeus'un kardeşi ve eşi
Stefanie von Pfetten - Demeter, bereket tanrıçası,Zeus'un kardeşi ve Persephone'nin annesi
Dimitri Lekkos - Apollo,güneş tanrısı ve Artemis'in ikiz kardeşi
Ona Grauer - Artemis, ay tanrıçası ve Apollo'nun ikiz kardeşi
Serinda Swan - Aphrodite, güzellik ve aşk tanrıçası; Hephaestus'un eşi
Conrad Coates - Hephaestus,demir tanrısı ve Afrodit'in eşi
Ray Winstone - Ares,savaş tanrısı ve Afrodit'in aşığı
Luke Camilleri - Dionysus, şarap tanrısı
Uma Thurman - Medusa, Athena tarafından lanetlenen bir cadı
Pierce Brosnan - Chiron,sentor ve Melez Kampı'nın yöneticisi
Maria Olsen - Mrs. Dodds/Alecto,Hades tarafından yollanan bir Fury
Julian Richings - Charon,River Styx'deki tekneyi kullanan kişi
Onika Ndukwe - Lotus Dansçısı
Catherine Keener - Sally Jackson, Percy'nin annesi
Joe Pantoliano - Gabe Ugliano, Percy'nin üvey babası
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