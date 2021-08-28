Yapımcılığını Karen Rosenfelt, Chris Columbus, Michael Barnathan, Mark Radcliffe'in üstlendiği Percy Jackson & Olimposlular: Şimşek Hırsızı filmi 2010 yılında vizyona girdi. Popüler aksiyon-macere filmi Percy Jackson & Olimposlular: Şimşek Hırsızı'nın müzikleri Christophe Beck'e ait. İşte filme dair merak edilenler...

PERCY JACKSON VE OLİMPOSLULAR: ŞİMŞEK HIRSIZI FİLMİ KONUSU NE?

Rick Riordan'ın aynı isimli kitabından uyarlanan Percy Jackson ve Olimposlular: Şimşek Hırsızı filminin konusu şöyle:

Babası mitolojik Yunan tanrısı Poseidon annesi ise sıradan birisi olan Percy başından geçenler anlatılıyor. Zeus‘un en güçlü silahı olan şimşeğin çalınması üzerine bunu Percy ‘nin çaldığını ve geri vermesi gerektiğini aksi halde savaş başlayacağını söyler. Percy şimşeği çalmadığını ispatlamak için şimşeği bulmaktan başka çaresi kalmamıştır.

PERCY JACKSON VE OLİMPOSLULAR: ŞİMŞEK HIRSIZI FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Logan Lerman - Percy Jackson, yarı tanrı, Poseidon'un oğlu

Brandon T. Jackson - Kıvırcık Çalıdibi, Percy'nin koruyucusu,satir

Alexandra Daddario - Annabeth Chase yarı tanrı,Athena'nın kızı ve Percy'nin arkadaşı

Jake Abel - Luke Castellan yarı tanrı,Hermes'in oğlu

Sean Bean - Zeus,göklerin hakimi,Olimpos Dağı'nın kralı ve Poseidon'la Hades'in kardeşi.Percy'i şimşeğini çalmakla suçlar.

Kevin McKidd - Poseidon, Percy'nin babası,denizler tanrısı ve Zeus'la Hades'in kardeşi

Steve Coogan - Hades,yeraltı dünyasının tanrısı ve Zeus'la Poseidon'un kardeşi

Melina Kanakaredes - Athena, Annabeth'in annesi; bilgelik,adalet ve savaş stratejisi tanrıçası

Rosario Dawson - Persephone,bahar tanrıçası ve Hades'in eşi

Dylan Neal - Hermes, Luke'un babası; hırsızlık tanrısı

Erica Cerra - Hera,evlilik ve aile tanrıçası,Olimpos Dağı'ın Kraliçesi,Zeus'un kardeşi ve eşi

Stefanie von Pfetten - Demeter, bereket tanrıçası,Zeus'un kardeşi ve Persephone'nin annesi

Dimitri Lekkos - Apollo,güneş tanrısı ve Artemis'in ikiz kardeşi

Ona Grauer - Artemis, ay tanrıçası ve Apollo'nun ikiz kardeşi

Serinda Swan - Aphrodite, güzellik ve aşk tanrıçası; Hephaestus'un eşi

Conrad Coates - Hephaestus,demir tanrısı ve Afrodit'in eşi

Ray Winstone - Ares,savaş tanrısı ve Afrodit'in aşığı

Luke Camilleri - Dionysus, şarap tanrısı

Uma Thurman - Medusa, Athena tarafından lanetlenen bir cadı

Pierce Brosnan - Chiron,sentor ve Melez Kampı'nın yöneticisi

Maria Olsen - Mrs. Dodds/Alecto,Hades tarafından yollanan bir Fury

Julian Richings - Charon,River Styx'deki tekneyi kullanan kişi

Onika Ndukwe - Lotus Dansçısı

Catherine Keener - Sally Jackson, Percy'nin annesi

Joe Pantoliano - Gabe Ugliano, Percy'nin üvey babası