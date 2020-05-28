Perez'in Falcao hatası

2013 yılında Falcao, 43 milyon euro bedelle Atletico Madrid’den Fransız ekibi Monaco’ya transfer olmuştu. Birçok kişi için bu ayrılık sürprizdi. Çünkü Kolombiyalı forvetin, Real Madrid’e gitmesi bekleniyordu. Diario AS gazetesinin Real Madrid Muhabiri Tomas Roncero, o dönem yaşananları yıllar sonra ortaya döktü. Roncero, “Real Madrid onunla anlaştı. Ancak sonra vazgeçtiler. Bu bir hataydı” dedi.

Roncero, sözlerini şöyle sürdürdü: "Başkan Perez’in Benzema’yla arası her zaman iyi oldu. Onu hep korudu. Falcao transferi sebebiyle Benzema’nın küsebileceğini düşünen Perez, transferden vazgeçti. O aralar Başkan’ın Higuain’le de arası kötüydü. Ancak büyük bir hata yaptı. Falcao, Real’e gelse inanılmaz işler yapardı."