Kapadokya birçok gizem saklar. Bunlardan en popüler olanı ise Peri Bacaları olarak bilinir. Bu, erozyonun kendisinin, evlerin çatısına benzer bir şekil verdiği ilginç bir kaya oluşumudur. Bu bölgeye has bir durum olmadığı doğrudur, ancak Türkiye’nin muhteşem doğal manzaralarından biridir. Peki, peri bacaları nerede? Peri Bacaları hangi ilimizdedir?

Peri Bacaları Hangi İlimizdedir?

Peri Bacaları Türkiye'nin Nevşehir iline bağlı Ürgüp ilçesinde Kapadokya bölgesinde yer alır. Oyulmuş yüzeyleri her gün batımında renk değiştirerek bu heybetli kaya oluşumlarını inanılmaz bir manzaraya dönüştürür. Yaygın olarak bu oluşumlar önceden kaleler olarak bilinirdi. Yoğun turist ziyaretinden sonra bu bölgenin adı bugün bildiğimiz adıyla Peri Bacaları olarak değiştirilmiştir. Bu yapılar hem şekil hem de boyut olarak büyük ölçüde birbirinden farklılık gösterir. Tabii ki bu görsel şöleni karakterize eden görüntü o üst kısımda yer alan kayaların o muhteşem şeklidir.

Son derece ilginç olan bu kayaların oluşumu, erozyona karşı çok daha dirençli bir kaya kubbesi gibi bir bir dizi tortul malzemenin kolonda birikmesinden kaynaklanmaktadır. Bu, alt kısmı aşındırarak çeşitli oluşumlara neden olabilir. Erozyonun kolonu çok aşındırması durumunda çökene kadar devam edecektir. Bu oluşumları bulabileceğimiz yerler, Kapadokya'nın kuzeyinde bulunan Aktepe'ye yakın olanlardır. Peki, Peri Bacaları'na nasıl gidilir?

Peri Bacaları'na Nasıl Gidilir?

Kaya oluşumları, Kapadokya'yı Türkiye'nin en popüler destinasyonlarından biri haline getirmiştir. Milyonlarca yıl önce başlayan jeolojik bir süreçten dolayı ortaya çıkmışlardır. Eski volkanik patlamalar, bölgeyi daha sonra tüf adı verilen yumuşak bir kayaya katılaşan kalın külle kaplamıştır. Rüzgâr ve suyun doğal erozyonu ile daha sert elementler geride kalarak gökyüzüne 40 metreye kadar uzanan bugün görebildiğimiz Peri Bacaları’nı oluşturmuştur. Eskiden sığınak olan yer, bugün büyük çekiciliği olan bir turizm durağıdır. Hatta bazı mağaralar, geçmişteki zengin tarihi koruyarak güzel manzaralı butik oteller haline getirilmiştir.

Turistlerin sıklıkla ziyaret ettiği Peri Bacaları'nı bulabileceğimiz yerler Kapadokya'nın kuzeyindeki Aktepe yakınlarındaki vadilerdir. Çünkü buralar şekil olarak en belirgin olan yerlerdir ve aynı bölgede oldukça fazla sayıda yoğunlaşmışlardır. Bu bölgedeki bacaların belirli bir pembemsi tonda sütunları vardır ve tepelerinde koyu renkli kayalar bulunur, bu da erozyon fikrini destekler. Güvercinlerin bacalara yuva yaptıkları Göreme yolu üzerindeki Uçhisar veya Güvercinlik Vadisi bölgelerinde de görmek mümkündür.

Eğer Peri Bacaları’na gitmek istiyorsanız bunun için farklı birçok yol vardır. Bu anlamda ilk akla gelen hava yolu ulaşımı olacaktır. Nevşehir’de Tuzköy Hava Limanı bulunmaktadır. Havalimanına herhangi bir ilden uçakla gelmeniz mümkündür. Bu havalimanı şehir merkezine 30 kilometre uzaklıktadır. Sonrasında ise Kapadokya’ya araç ile geçilmektedir. Bu süre yaklaşık 15 dakika sürmektedir.

Eğer Nevşehir Havalimanına direkt uçuş yer almıyorsa Kayseri Havalimanına aktarmalı olarak da gelinebilir. Bu lokasyonun Nevşehir merkezine uzaklığı ise 100 kilometredir. Ancak direkt Kapadokya’ya geçmek isterseniz bu mesafe 45 kilometre şeklindedir. Yani daha kısa sürede Kayseri’den Peri Bacaları’na ulaşılabilir. Fakat şehirlerarası otobüs ile gelmek isterseniz Nevşehir iline pek çok otobüs seyahat hizmeti bulunmaktadır. Önce Nevşehir’e gelebilir, ardından Kapadokya'ya servis hizmeti kullanabilirsiniz. Tabii tüm bu ulaşım yöntemlerinin haricinde şahsi araçlarla da Peri Bacaları’nı ziyaret etmeniz mümkündür.