Güzel kumsalları, kasabaları ve vahşi doğasının yanı sıra sakinlerinin olağanüstü misafirperverliği onu rüya gibi bir destinasyon haline getirir. Bunun yanı sıra Yunanistan'daki en ilginç müzelere ve yıl boyunca çeşitli kültürel etkinliklere ve festivallere sahiptir. Peki, Midilli Adası hangi ülkede? Midilli Adası'na nasıl gidilir?

Midilli Adası Nerede?

Midilli Adası (Lesvos), Ege Denizi’nde ve Türkiye kıyılarına çok yakın, sadece Midilli Boğazı ile ayrılan gerçek bir cennettir. Adı, ünlü antik şair Sappho'nun (MÖ 640-MÖ 600) yazdığı bir dizi şiirden gelir. 1630 kilometrekare yüzölçümü ve 320 km sahil şeridi ile Girit ve Eğriboz’dan sonra Yunanistan'ın en büyük adalarından biridir. Midilli Adası haritası üzerinde bu bilgiler net bir şekilde görülmektedir. Ada 1.632 kilometrekare alana sahiptir ve yaklaşık 86.000 nüfusu ile Akdeniz'in sekizinci büyük adasıdır. Genellikle mükemmel kalitede zeytinyağı üreten çok sayıda zeytinliği (adada yaklaşık 12 milyon zeytin ağacı vardır), kaplıcaları, çam ormanları, büyük ve çeşitli kuş yaşamı ile tanınır. Yaklaşık 20 milyon yıl önce volkanik aktivite nedeniyle oluşmuştur.

Midilli, adanın başkenti olduğu kadar Kuzey Ege çevresinin de başkenti ve idari merkezidir. Şehir, Akdeniz'in en büyüklerinden biri olan ve Bizans İmparatorluğu'ndan kalma (muhtemelen I. Justinianus döneminde inşa edilmiş) ve eski bir akropol üzerine inşa edildiğine inanılan büyük bir kalenin hakimiyetindedir. Midilli Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen çok sayıda sergi, adanın bin yıllık tarihinin bir kanıtıdır.

Midilli Adası'na Nasıl Gidilir?

Midilli'de yapılacak çok aktivite vardır ve adanın sunduğu her şeyi deneyimlemek için gerçekten yazı orada geçirmeniz gerekecektir. Açık hava etkinlikleri ve su sporlarından eşsiz kültürel cazibe merkezlerine ve doğal manzaralara kadar Midilli'de herkes için bir şeyler vardır.

Midilli Adası’na gitmek istiyorsanız hava ya da deniz yolu tercih edebilirsiniz. Gün içerisinde bir kez Selanik’ten uçak kalkmaktadır. Atina’dan ise 5 defa adaya uçak seferleri düzenlenmiştir. Havaalanının Midilli merkezine olan uzaklığı yaklaşık 8 kilometredir. Eğer tercih ederseniz Sakız, Pire ve Kavala adalarından da arabalı feribot aracılığıyla Midilli Adası’na ulaşmak mümkündür. Yaz aylarında Midilli'yi ziyaret etmek istiyorsanız Türkiye'nin batı kıyısındaki ünlü bir kasaba olan Ayvalık'a günübirlik bir gezi yapmanızı tavsiye ederiz. Feribot yolculuğu yaklaşık 1 buçuk saat sürmektedir.

Midilli kıyısı boyunca harika denizin tadını çıkarabileceğiniz birçok plaj vardır. Bazı plajlara kolayca erişilebilir ve şemsiyeler, şezlonglar ve plaj barları bulunur. Diğerleri ise daha sessiz ve daha izoledir. Midilli sadece doğal güzelliğiyle değil, aynı zamanda adanın şanlı geçmişine tanıklık eden etkileyici anıtlarıyla da ünlüdür. Osmanlı döneminin güzel neoklasik yapılarını, görkemli kiliselerini, camilerini ve hamamlarını hayranlıkla seyretmek için Midilli şehrini gezmek yeterlidir. Ayrıca kaleleri, müzeleri, arkeolojik alanları, manastırları, sulak alanları ve hatta taşlaşmış bir ormanı bile ziyaret edebilirsiniz. Peki tüm bu bilgilere ek olarak kullanıcıların merak ettiği “Midilli Adası nüfusu kaç” sorusudur.

Midilli Adası Nüfusu Kaç?

Midilli adası nüfusu, üçte birinden fazlası başkent Midilli’de yaşamak üzere toplamda 100 bine yakındır. Bir adaya göre iyi bir nüfusa sahip olan bu efsane güzellikteki tatil yerinde bulunan diğer ilgi çekici yerler arasında Plomari, Kalloni, Ayassos, Ereso ve Molivos bölgeleri yer alır. Ayassos 475 metre yüksekliktedir. Geleneksel tarzda inşa edilmiş evleri olan küçük ve pitoresk bir kasabadır ve çoğunlukla el sanatları satan çok sayıda dükkânı ile tanınır. Antik çağda Metimna olarak bilinen Molivos, daha çok şehrin ortasındaki tepede bulunan ve korsanlara karşı korunmak için inşa edilmiş antik Ceneviz kalesiyle tanınır.