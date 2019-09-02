Amasya kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Oluz Höyük'te 13 yıl önce başlatılan arkeolojik kazılar sürüyor. Bu yıl 24 Temmuz'da İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı olan Prof. Dr. Şevket Dönmez'in koordinesinde 20 kişilik ekiple kazı çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bölgede sürdürülen çalışmalarda, 2 bin 500 yıllık posta merkezi olduğu değerlendirilen Perslere ait kalıntılara ulaşıldı. 120 metrekarelik bir alanı kapsayan 'posta merkezi' olarak düşünülen yapıya Pers döneminde 'Çaparhane' adı verildiği belirtildi.

DHA'nın haberine göre, Amasya Valisi Osman Varol ile PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, Oluz Höyüğü ziyaret ederek 2 bin 500 yıllık posta merkezinde yapılan kazı çalışmalarını yerinde inceledi. İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı olan Prof.Dr. Şevket Dönmez, kazı çalışmaları ile ilgili bilgi verdi.

'EŞSİZ BİR ESER'

Alanda incelemelerde bulunduktan sonra açıklama yapan Amasya Valisi Osman Varol, “Oluz Höyük’te kazı ekibi tarafından çok uzun süredir ciddi çalışmalar var. Bu yıl aynı alanda devam eden kazıda 2500 yıllık olduğu değerlendirilen bir çeşit posta aktarma merkezi olduğu düşünülen bir mekan ortaya çıkarıldı. Çok önemli bir eser. Eşsiz bir eser var. Bu eserin o dönem için çok önemli olan iletişimin sağlandığı bir şekilde atlı habercilerin gidip geldiği aktarma yaptığı istirahat ettikleri ve ibadet yaptıkları daha sonra dinlenmiş atlarla yola devam ettikleri belki de dünyanın en erken dönemindeki posta aktarma merkezlerinden bir tanesi. Bu çok heyecan verici bir bulgu” dedi.

PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, ise “Genel kazı çalışmalarını büyük bir memnuniyetle izlerken kendi sektörümüz açısından bir posta aktarma merkezinin 2500 yıl önce kullanıldığı yeri görmekten de büyük bir memnuniyet duyduk. Ülke olarak Dünya Posta Birliği’nin konsey başkanlığını yürüten posta teşkilatımız bu insanlık adına önemli buluşu da Dünya Posta Birliği’nin gündemine taşıyarak hem ülkemizin adını hem Amasya’mızın adını dünyaya taşımak istiyoruz. Tabii ki insanlık adına yapılan bu çalışmaların duyurulması, tanıtılması ve gösterilmesi ayrıca önem taşımaktadır" diye konuştu.

'DÜNYADA POSTA MERKEZİNE ULAŞILAN BİR ARKEOLOJİK MERKEZ YOK'

İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı olan Prof.Dr. Şevket Dönmez, yapılan ziyaretin kendileri için çok önemli olduğunu söyleyerek, "Bizler maddi desteklerin yanı sıra manevi desteklere da çok ihtiyacı olan insanlarız. Burada çok zor şartlarda çalışıyoruz. Biz Sayın PTT genel müdürümüze buradaki kalıntıların öneminden bahsettik. Biz posta teşkilatının Persler tarafından 2500 yıl önce kurulduğunu biliyorduk fakat dünyada bunun kalıntılarına ulaşan pek bir arkeolojik merkez yok. Oluz Höyük bu anlamda posta teşkilatının Anadolu’daki ilk arkeolojik kalıntılarına ulaşılan yer diyebiliriz. Yaklaşık 120 metrekarelik bir Çaparhane binasında çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.