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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Peru'da Yaku Kasırgası sele ve yüzlerce yıkıma neden oldu: 65 kişi hayatını kaybetti

Peru'da tropik Yaku Kasırgası'nın sebep olduğu sellerde ve yıkımda 65 kişi hayatını kaybetti. Felaketten binlerce kişi etkilenirken, 5 kişiyi arama çalışma sürüyor

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  • Peru'da Yaku Kasırgası sele ve yüzlerce yıkıma neden oldu: 65 kişi hayatını kaybetti

    Güney Amerika ülkesi Peru'da tropik Yaku Kasırgası'nın yol açtığı seller nedeniyle 65 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kayboldu.

     

     
  • Peru'da Yaku Kasırgası sele ve yüzlerce yıkıma neden oldu: 65 kişi hayatını kaybetti

    Peru basınında çıkan habere göre, başkent Lima başta ülkenin birçok kentinde etkili olan Yaku Kasırgası sele ve yüzlerce yıkıma yol açtı. Şiddetli kasırga ve sellerde şu ana kadar 65 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi kayboldu.

     

     

     
  • Peru'da Yaku Kasırgası sele ve yüzlerce yıkıma neden oldu: 65 kişi hayatını kaybetti

    Sivil Savunmanın son raporuna göre, felaketten 66 bin 853 kişi etkilenirken, 9 bin 677 ev zarar gördü, 1541 ev ise kullanılamayacak hale geldi.

     

     
  • Peru'da Yaku Kasırgası sele ve yüzlerce yıkıma neden oldu: 65 kişi hayatını kaybetti

    Ayrıca 56 okul, 116 sağlık merkezi, 239 köprü zarar görürken, 640 kilometrelik yolda ise hasar oluştu.

     

     
  • Peru'da Yaku Kasırgası sele ve yüzlerce yıkıma neden oldu: 65 kişi hayatını kaybetti

    Tarım arazilerinin de büyük zarar gördüğü kasırgada, 11 bin hektarlık ekili alanın tahrip olduğu ve 30 bin 192 büyükbaş hayvanın da telef olduğu bildirildi.

     

     
  • Peru'da Yaku Kasırgası sele ve yüzlerce yıkıma neden oldu: 65 kişi hayatını kaybetti

    Hükümet, felaketten en çok etkilenen 8 bölgenin 154 ilçesinde 6 aylığına olağanüstü (OHAL) ilan edildiğini duyurdu.

     

     
  • Peru'da Yaku Kasırgası sele ve yüzlerce yıkıma neden oldu: 65 kişi hayatını kaybetti

    Ulusal Meteoroloji ve Hidroloji Servisi (Senamhi), açıklamasında Amazonas, Arequipa, Huancavelica, Lima, Loreto ve San Martin bölgelerindeki 11 nehrin debisinin tehlikeli seviyelere ulaştığını duyurdu.

     

     
  • Peru'da Yaku Kasırgası sele ve yüzlerce yıkıma neden oldu: 65 kişi hayatını kaybetti

    Cumhurbaşkanı Dina Boluarte, 15 Mart'ta tropik Yaku Kasırgası'nın yol açabileceği iklim olaylarıyla başa çıkmak için başkent Lima'da kırmızı alarm ilan ettiklerini bildirmişti.
  • Peru'da Yaku Kasırgası sele ve yüzlerce yıkıma neden oldu: 65 kişi hayatını kaybetti
  • Peru'da Yaku Kasırgası sele ve yüzlerce yıkıma neden oldu: 65 kişi hayatını kaybetti

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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