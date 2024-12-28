Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Pervari'nin Narsuyu köyü taşınacak | Son dakika haberleri

        Siirt'in Pervari ilçesindeki Narsuyu köyü taşınacak

        Siirt'in Pervari ilçesindeki Narsuyu köyü halkının, baraj projesi nedeniyle başka bir yere nakledilmesi kararlaştırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 18:48 Güncelleme: 28.12.2024 - 18:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pervari'nin Narsuyu köyü taşınacak
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Siirt'in Pervari ilçesindeki Narsuyu köyü halkının, baraj projesi nedeniyle başka bir yere nakledilmesi kararlaştırıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        Buna göre, Narsuyu halkının, mezkur yerleşim yerinin Uluçay (Botan Çayı) Barajı su toplama havzasında kalması nedeniyle sınır ve koordinatları belirlenen yere nakline karar verildi.

        DİYARBAKIR'DA ARAZİ TOPLULAŞTIRMA ÇALIŞMASI

        Öte yandan, Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinin Toplu Mahallesi ile Kayapınar ilçesinin Cücük, Çölgüzeli ve Kırkpınar mahallelerinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışması gerçekleştirilecek.

        *Haberin görseli İHA arşivinden alınmıştır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #siirt haberleri
        #narsuyu köyü
        #diyarbakır haberleri
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi kesinlikle indireceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi kesinlikle indireceğiz
        Narin Güran cinayeti davası sürüyor!
        Narin Güran cinayeti davası sürüyor!
        Putin'den Aliyev'e 'özür' telefonu
        Putin'den Aliyev'e 'özür' telefonu
        Fatih Terim ilk antrenmanına çıktı
        Fatih Terim ilk antrenmanına çıktı
        DEM Partili heyetin İmralı'daki görüşmesi sona erdi
        DEM Partili heyetin İmralı'daki görüşmesi sona erdi
        Muslera sürprizi!
        Muslera sürprizi!
        Fenerbahçe'den Joao Felix bombası!
        Fenerbahçe'den Joao Felix bombası!
        Yeni yıl havası! İşte yılın son gününde beklenen hava durumu
        Yeni yıl havası! İşte yılın son gününde beklenen hava durumu
        500 bin mutluluğu
        500 bin mutluluğu
        Dünyada bir ilk! Türk bilim insanları kanıtladı: Hastalıklarımızın nedeni onu yutmamız olabilir
        Dünyada bir ilk! Türk bilim insanları kanıtladı: Hastalıklarımızın nedeni onu yutmamız olabilir
        2024'ün en güzel yüzü belli oldu
        2024'ün en güzel yüzü belli oldu
        "Adıyaman Diyarbakır arası 30 dakika kısalıyor"
        "Adıyaman Diyarbakır arası 30 dakika kısalıyor"
        KOAH hastalarına uyarı! Bu gıdaları yiyorsanız hemen bırakın...
        KOAH hastalarına uyarı! Bu gıdaları yiyorsanız hemen bırakın...
        Ayrılık 3 gün sürdü
        Ayrılık 3 gün sürdü
        Okan Buruk'la rekor üstüne rekor
        Okan Buruk'la rekor üstüne rekor
        Bu 8 belirtiyi görmezden gelmeyin!
        Bu 8 belirtiyi görmezden gelmeyin!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Tercih etmediğimiz gelin adayı"
        "Tercih etmediğimiz gelin adayı"
        Resimde gizli olan gazeteyi bulabilir misiniz?
        Resimde gizli olan gazeteyi bulabilir misiniz?
        84 yıllık kalbi hâlâ aşk için çarpıyor
        84 yıllık kalbi hâlâ aşk için çarpıyor