Pervari'nin Narsuyu köyü taşınacak

Siirt'in Pervari ilçesindeki Narsuyu köyü halkının, baraj projesi nedeniyle başka bir yere nakledilmesi kararlaştırıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Narsuyu halkının, mezkur yerleşim yerinin Uluçay (Botan Çayı) Barajı su toplama havzasında kalması nedeniyle sınır ve koordinatları belirlenen yere nakline karar verildi.