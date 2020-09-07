"Pes" dedirten olay! Çöp kamyonunu çaldı!

DHA

Samsun'da, dün gece, Atakum ilçesine bağlı Alanlı Mahallesi´nde akılalmaz bir olay meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olan Erman Bayındır (35),temizlik şirketine ait park halindeki çöp kamyonunu düz kontak yöntemiyle çalıştırdı. Bayındır, çaldığı kamyonla kaçarken, işçilerin hırsızlık olayını fark etmesiyle durum polise bildirildi.

NEDEN ÇALDIĞINI BİLMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

DHA'da yer alan habere göre harekete geçen ekiplerin çalışması sonucu Bayındır, kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Bayındır'ın, polise verdiği ifadede, alkollü olduğunu ve hırsızlığı neden yaptığını hatırlamadığını öne sürdüğü öğrenildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Erman Bayındır, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çalınan çöp kamyonu ise şirket yetkililerine teslim edildi.