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HaberlerGündemGüncelSORUMSUZLUK! Son dakika: İki kişi yüzünden bir otobüs tamamen karantinada
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2 yolcu riskliydi! 1 otobüs karantinaya!

Kırıkkale’de durdurulan otobüste jandarma ekiplerince yapılan HES kodu kontrolleri sırasında "risklidir" grubundaki 2 kişi tespit edildi. Riskli yolcularla birlikte toplam 29 yolcu karantinaya alındı. Karantinada olması gereken Hüseyin U. ile Yunus T. isimli 2 kişiye İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefetten 4 bin 50’şer lira para cezası için tutanak tutuldu. Otobüs firmasına da 4 bin 50 lira para cezası uygulanıp, idari işlem başlatıldı

SORUMSUZLUK! Son dakika: İki kişi yüzünden bir otobüs tamamen karantinada
İHA

Kırıkkale Valiliği koordinesinde, korona virüs salgınıyla mücadelenin etkin sürdürülebilmesi için denetimler sürüyor.

Ankara-Samsun D-200 karayolu üzerinde Balışeyh ilesindeki trafik kontrol noktasında görevli jandarma ekipleri, Artvin’den İstanbul’a seyahat eden yolcuların HES kodu sorgulamasını yaptı.

2 YOLCU KARANTİNADA OLMALIYDI

İHA'da yer alan habere göre kontroller sırasında HES kodu "riskli" gurubunda yer alan Hüseyin U. ile Yunus T. isimli yolcunun karantina da olması gerektiği belirlendi.

29 YOLCU KARANTİNAYA ALINDI

Jandarma, İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) görevlilerine durumu bildirdi. "Riskli" gurubunda yer alan 2 kişi ile birlikte otobüsteki diğer 27 yolcu, jandarma nezaretinde Yüksek İhtisas Hastanesi’ne getirildi.

Covid-19 testi yapılan 29 kişi, Kredi Yurtlar Kurumu’na ait yurda götürülerek karantinaya alındı.

2 YOLCUYA VE FİRMAYA PARA CEZASI

Yolcuların test sonucu negatif çıktığı takdirde karantinalarının sonlandırılacağı öğrenildi. Otobüste ise dezenfekte işlemi yapıldı. Karantinada olması gereken Hüseyin U. ile Yunus T. isimli 2 kişiye İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefetten 4 bin 50’şer lira para cezası için tutanak tutuldu. Otobüs firmasına da 4 bin 50 lira para cezası uygulanıp, idari işlem başlatıldı.

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